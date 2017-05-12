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"Иногда пациента просто нужно выслушать". Будни медсестер

Общество
12 мая, 10:00 UTC+3

О том, как подготовить маленького пациента к встрече с врачом, как поддержать человека после инфаркта и почему душевная забота важна не менее, чем правильное лечение

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Обследование на магниторезонансном томографе

Обследование на магниторезонансном томографе

© Виталий Невар/ТАСС

Они делают нам уколы и берут кровь на анализы, они ухаживают за теми, кто попадает в больницу. 12 мая отмечают Международный день медицинской сестры. Три представительницы этой профессии рассказали ТАСС о своей непростой, но очень важной работе. 

Бэлла Волкова, Ольга Махмутова

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