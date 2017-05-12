"Иногда пациента просто нужно выслушать". Будни медсестер

Они делают нам уколы и берут кровь на анализы, они ухаживают за теми, кто попадает в больницу. 12 мая отмечают Международный день медицинской сестры. Три представительницы этой профессии рассказали ТАСС о своей непростой, но очень важной работе.

Бэлла Волкова, Ольга Махмутова