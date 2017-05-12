"Иногда пациента просто нужно выслушать". Будни медсестер

Сборная России по футболу планирует провести открытую тренировку 14 июня на "Арене ЦСКА"Спорт 12 мая, 10:50
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Они делают нам уколы и берут кровь на анализы, они ухаживают за теми, кто попадает в больницу. 12 мая отмечают Международный день медицинской сестры. Три представительницы этой профессии рассказали ТАСС о своей непростой, но очень важной работе.
Бэлла Волкова, Ольга Махмутова