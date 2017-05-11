Минздрав: изменения в закон об ОМС помогут информатизации здравоохранения

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Внесение изменений в закон об обязательном медицинском страховании (ОМС) позволит создать условия для развития информатизации здравоохранения. Об этом сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения РФ, статс-секретарь Дмитрий Костенников.
"Рассматривается законопроект о внесении изменений в ряд законов, в первую очередь, закон об ОМС, в наш основной 323 ФЗ об основах здравоохранения. С тем, чтобы создать необходимые условия для продвижения дальше информатизации в здравоохранении", - сказал он.
По словам Костенникова, средства на работу по созданию в РФ единой информационной системы здравоохранения предусмотрены до 2018 года включительно.
"Вплоть до 2018 года включительно предусмотрены соответствующие средства на это, которые есть в федеральном бюджете, и мы давно уже работаем", - сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития информационного общества в РФ на 2017-2030 годы.
Минкомсвязи РФ разработало проект программы "Цифровая экономика", который предусматривает и существенный сдвиг в качестве оказания медицинских услуг. Согласно документу, к 2025 году будет создана экосистема цифрового здравоохранения, которая обеспечит доступность медпомощи по месту обращения и увеличит эффективность использования человеческих и информационных ресурсов при оказании медицинских услуг.
До 2025 года россиян должны обеспечить "доступной медицинской помощью по месту требования, соответствующей критериям своевременности, персонализации, превентивности, технологичности и безопасности". Сама экосистема цифрового здравоохранения должна быть создана "посредством трансфера инновационных решений в медицинские организации и поддержки отечественных стартапов компаний в этой области".
Уже в 2018 году будут разработаны и внедрены сервисы личных кабинетов граждан и мобильные приложения, которые интегрируют с личным кабинетом на портале госуслуг.
Все инициативы по изменению федерального законодательства для регулирования отрасли цифрового здравоохранения, согласно проекту программы, должны быть разработаны, обсуждены и внесены в Федеральное собрание до конца 2018 года.
Для реализации задач в 2019-2020 годах планируется подключить все российские медицинские организации к высокоскоростному интернету. При этом к 2020 году скорость 100 Мбит/с будет обеспечена у 30% больниц, к 2025 году - у 100%. Такая скорость позволяет, например, просматривать потоковое видео в формате HD.