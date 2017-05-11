Дым от лесных пожаров не помешает красноярским речникам перевозить грузы по Енисею

КРАСНОЯРСК, 11 мая. /ТАСС/. Серьезные лесные пожары, дым от которых может ограничить видимость судов, не помешают красноярским речникам перевозить грузы по Енисею в районы Крайнего севера. Тем не менее, берущее на себя около 80% грузов "Енисейское речное пароходство" в этом году снизит объемы перевозок с 4,1 до 3,9 млн тонн в связи со снижением потребности в грузоперевозках по сравнению с рекордным прошлым годом.

"Суда "Енисейского речного пароходства" оборудованы современным навигационным оборудованием, электронными картами, на которых отображаются объекты, движущиеся по реке, кроме того, в периоды ухудшения видимости экипажи несут усиленные вахты. Ухудшение видимости не ограничивает перевозку грузов", - сообщили ТАСС в пароходстве.

По словам руководителя Енисейского бассейнового управления водных путей и судоходства Владимира Байкалова, что касается водности, отличием от прошлых лет является большой запас снега в верхнем и среднем течении Енисея, который, растаяв, обеспечил высокий уровень воды, из-за чего навигация на реке началась на 5-7 дней раньше.

Объемы перевозок сократятся

Красноярский край - единственный из сибирских регионов, имеющих северные территории, и одним из самых оптимальных путей доставки грузов является именно водный путь. Еще в ХVIII веке енисейские торговцы закупали на севере рыбу, рыбий жир и икру и доставляли их водным путем в другие города и остроги, а на северные территории везли хлеб. В настоящее время по Енисею на север завозят топливо и горюче- смазочные материалы, а также стройматериалы. Сравнительно краткий период в теплое время года, когда по реке активно перевозят грузы, называют навигацией, на Енисее грузовую навигацию открыли накануне.

"Объем перевозок в предстоящую навигацию спланирован и составит ориентировочно 3,9 млн тонн грузов с возможным увеличением. Это меньше, чем в 2016 году. Тогда пароходство перевезло 4,162 млн грузов, этот показатель рекордный для постсоветского периода работы компании", - сказал ТАСС руководитель управления грузовой и коммерческой работы "Енисейского речного пароходства" Рашид Хакимулин, добавив, что в этом году потребность северных получателей грузов снизилась, и контрактов заключили меньше.

Всего же в период навигации будет перевезено 5 млн тонн грузов. "Река Енисей в летний период становится главной транспортной артерией. В них очень нуждаются и экономика региона, и жители северных территорий нашего края", - сказал министр транспорта региона Сергей Еремин на торжественном открытии навигации в Красноярске.

Основной получатель грузов - "Норникель"

ПАО "ГМК "Норильский никель" - крупнейшая компания, работающая в регионе и на севере края, сохраняет первенство по объемам потребления транспортных услуг. Для производственных нужд "Норильского никеля" речники планируют перевезти порядка 2,2 млн тонн грузов.

Самой масштабной по объему выполняемых работ станет добыча и перевозка песка - более 1,8 млн тонн. Помимо песка, пароходством планируется осуществить перевозку серы в объеме 180 тыс. тонн и генеральных грузов в объеме 244 тыс. тонн. Эти грузы нужны для строительных работ, поскольку на территории с вечной мерзлотой своих стройматериалов нет.

Еще одним крупным грузополучателем являются нефтяники. "Сегодня мы ведем работу по объявленным "Роснефтью" торгам на осуществление грузоперевозок в пункты назначения Ванкор, Сузун и Прилуки. Закупки проводятся на оказание услуг по перевозке грузов, аренде и буксировке судов, на условиях заключения договоров оказания услуг в период 2017-2019 гг.", - сказал Хакимулин.

Также компания ведет поставки грузов на Куюмбинское нефтегазовое месторождение для компании "Славнефть - Красноярскнефтегаз". Около 200 тыс. тонн грузов будет перевезено для "Таймырской топливной компании", "Норильскгазпром", "Норильсктрансгаз", "Таймыртрансгаз".

В рамках северного завоза пароходство заключило договоры на поставки грузов в арктические территории края. "Пароходство принимает участие в аукционе на поставку 9 тыс. тонн каменного угля для нужд социальной сферы населенных пунктов Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Кроме того, планируется перевозка 68 тыс. тонн угля в Туруханский район", - сообщили ТАСС в "Енисейском речном пароходстве".

Число теплоходов увеличат

Особенностью пассажирской навигации 2017 года станет ограничение пропускной способности аэропорта Алыкель в Норильске - крупнейшем городе на севере Красноярского края. Аэропорт является основными транспортными воротами для жителей Норильска и всего полуострова Таймыр, однако сейчас он реконструируется и его пропускная способность ограничена. Чтобы не ухудшать транспортную доступность северных территорий, на реке запустят дополнительные пассажирские рейсы.

"Учитывая ограничения пропускной способности аэропорта Алыкель в связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы, на сегодняшний день запланировано увеличение пассажирских перевозок по маршруту Красноярск - Дудинка, осуществляемых предприятием "Пассажирречтранс" (в собственности края) с 40 до 44 рейсов", - сообщили ТАСС в региональном Министерстве транспорта.

Перевозки будут осуществляться теплоходами "Александр Матросов" и "Валерий Чкалов" вместимостью 250 пассажиров каждый. Кроме того, к перевозкам по направлению Красноярск - Дудинка будет привлечен и частный теплоход "Профессор Близняк", принадлежащий промысловому хозяйству "Енисей". Вместимость парохода - 197 пассажиров. Планируется, что судно совершит 15-17 рейсов и перевезет 5-6 тыс. пассажиров.

Ранее сообщалось, что в период с 1 июня по 15 сентября 2017 года будет проводиться реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Алыкель, услугами которого пользуется большинство жителей Норильска и Таймыра при поездке на "большую землю". Перевозки будут осуществляться с использованием малой авиации.