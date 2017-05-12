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Храмы Петербурга отслужат панихиду по жертвам теракта 3 апреля на 40-й день трагедии

Общество
12 мая, 0:14 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 12, мая. /ТАСС
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Большой колокол Исаакиевского собора вновь прозвонит 15 раз над Санкт- Петербургом в память о жертвах теракта, совершенного в метро Северной столицы 3 апреля. В пятницу, на сороковой день трагедии, в православных храмах города будут отслужены панихиды по погибшим.

"Во время панихиды, которая будет отслужена утром в Исаакиевском соборе, прозвучат 15 ударов колокола - по числу жертв трагедии", - сообщила заместитель директора музея Таисия Бартова-Грозовская. Траурный звон большого колокола Исаакия стал в последние годы печальной традицией Санкт-Петербурга. Она возникла осенью 2015 года, когда город поминал жертв авиакатастрофы самолета А321 над Синаем, в которой погибли 224 человека.

В секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии ТАСС сообщили, что в полдень у станции метро "Технологический институт", где произошла трагедия, будет совершена панихида по погибшим. "Богослужение совершат священники Свято-Троицкого Измайловского собора, - сказали в митрополии. - Помолиться об упокоении невинно убиенных жертв взрыва в метро приглашаются родственники и близкие погибших, а также все неравнодушные жители Санкт-Петербурга". На этом месте 30 апреля о погибших в ходе своего визита в город молился патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

В митрополии напомнили, что погибших при взрыве в метро по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия поминают вплоть до сорокового дня во всех храмах и монастырях Санкт-Петербурга. Сразу после теракта заупокойные богослужения прошли в ряде городов России и за рубежом, в том числе в Свято-Троицком соборе в Париже и Русской церкви Святого Николая Чудотворца - храме- подворье Русской православной церкви в Софии (Болгария).

Взрыв в метро

Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Следственный комитет РФ квалифицировал происшествие как теракт, в результате которого погибли 15 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство. Пострадавшими признаны 102 человека. В больницах остаются пять пострадавших, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное, на амбулаторном лечении находятся 76 человек. На прошлой неделе последний пострадавший из группы средней тяжести был переведен в удовлетворительную.

Народный мемориал

Девять дней на станциях метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" были стихийные мемориалы из цветов, поминальных свечей, икон и записок поддержки. После того, как цветы были убраны, несколько десятков записок и картин передали в Музей метрополитена, где из них будет создан альбом памяти. В адрес Петербургского метрополитена письма сочувствия прислали коллеги из Ташкентского, Ереванского, Бакинского, Харьковского, Лондонского, Брюссельского метрополитенов, сотни россиян и жителей других стран.

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Теракт в метро Санкт-Петербурга
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