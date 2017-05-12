Детский омбудсмен высказалась против идеи введения налога на бездетность

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова не поддерживает идею введения налога на бездетность и считает, что в вопросе увеличения рождаемости необходим другой, комплексный подход. Такое мнение она выразила в интервью телеканалу "Россия 24".

"Многодетные семьи надо поддерживать, им надо помогать - это, безусловно, важно. Но какими методами и как, - это другой вопрос. Рожать, чтобы не платить, и платить, чтобы не рожать, - это, наверное, не тот выбор, перед которым должна стоять российская семья, особенно на современном этапе развития. Здесь нужны иные механизмы, комплексный подход", - сказала Кузнецова.

Детский омбудсмен отметила, что, несмотря на необходимость экономических мер поддержки семей, идеология играет не менее важную роль. "С трудом, перебирая в голове, можно докопаться до положительного образа многодетной семьи. В основном многодетная - это запитая и неблагополучная... От этого надо избавляться", - подчеркнула она.

Ранее заместитель председателя Мосгордумы, актер театра и кино Николай Губенко выступил с инициативой ввести налог на бездетность и перечислять полученные средства для поддержки многодетных семей. При этом глава Минтруда Максим Топилин заявил, что ведомство отрицательно относится к подобной инициативе.

Негативно оценила эту идею также член Совфеда, председатель Комиссии верхней палаты по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ Елена Мизулина. По ее мнению, подобное предложение направлено на дискриминацию части россиян, поэтому является ошибочным.