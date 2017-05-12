Автоклубы появятся в сельских поселениях в 2018 году

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минфину, Минкультуры и Минпромторгу проработать вопрос об обеспечении с 2018 года сельских поселений специализированным автотранспортом для проведения культурно-массовых мероприятий. Соответствующее поручение по итогам форума "Культура - национальный приоритет" партии "Единая Россия" опубликовано на сайте правительства.
"Проработать вопрос об обеспечении начиная с 2018 года сельских поселений специализированным автотранспортом для проведения культурно-массовых мероприятий (автоклубами) отечественного производства", - говорится в документе. Срок выполнения поручения - 1 августа 2017 года.
Как отмечается в поручениях, в 2017 - 2019 годах будут выделены дополнительные бюджетные ассигнования Минкультуры на поддержку региональных кукольных театров, театров для детей и молодежи, закупку музыкальных инструментов для оснащения детских школ искусств, развитие детского историко-познавательного туризма, оснащение сети виртуальных концертных залов, в том числе в малых городах и сельской местности, и на капитальный ремонт и модернизацию сельских домов культуры.