Руководителем секретариата главы Чечни стал финалист телепроекта "Команда"

ГРОЗНЫЙ, 12 мая. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил руководителем своего секретариата одного из финалистов телепроекта "Команда" ВГТРК Россия Муслима Байтизиева. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Это опытный и образованный молодой человек, знает несколько языков. За короткое время реализовал несколько больших проектов. Я принял решение назначить его на должность руководителя секретариата главы Чеченской Республики", - написал Кадыров.

Первоначально Муслим Байтизиев занимал должность первого заместителя министра по делам молодежи Чечни. Кадыров отмечает, что у реалити-шоу "Команда", которое шло на телеканале "Россия", было много скептиков. "Но реальность доказала состоятельность нашего подхода", - считает глава Чечни.

Из сотен поданных заявок в команду Кадырова попали шесть человек.