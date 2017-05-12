Руководителем секретариата главы Чечни стал финалист телепроекта "Команда"

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ГРОЗНЫЙ, 12 мая. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил руководителем своего секретариата одного из финалистов телепроекта "Команда" ВГТРК Россия Муслима Байтизиева. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
"Это опытный и образованный молодой человек, знает несколько языков. За короткое время реализовал несколько больших проектов. Я принял решение назначить его на должность руководителя секретариата главы Чеченской Республики", - написал Кадыров.
Первоначально Муслим Байтизиев занимал должность первого заместителя министра по делам молодежи Чечни. Кадыров отмечает, что у реалити-шоу "Команда", которое шло на телеканале "Россия", было много скептиков. "Но реальность доказала состоятельность нашего подхода", - считает глава Чечни.
Из сотен поданных заявок в команду Кадырова попали шесть человек.