Из Грозного в Оленегорск: как восполняют дефицит врачей в арктических регионах

АРХАНГЕЛЬСК, 12 мая. /ТАСС/. Медиков — как выпускников медицинских вузов, так и практикующих специалистов — привлекают в арктические регионы жильем, возможностью работы на современном оборудовании и красотой заполярной природы. Врачи стремятся ехать на Север и за более высокой зарплатой, и потому, что там они могут работать по той специальности, которая им интересна.

— Знаете, у вас на Севере пациенты — как бы это сказать? — обнеженные! — говорит мне врач-эндоскопист Оленегорской центральной городской больницы (Мурманская область) Саламхан Докуев.

— Это как? — в недоумении спрашиваю я.

— У меня на родине люди посуровее, чем здесь, — терпеливо начинает объяснять Саламхан. — На Севере отношение людей мягче друг к другу. Там чуть что не так или показалось, что что-то не так, пациенту — все! Более конфликтные пациенты, а здесь — дисциплинированные. Стоят в очереди, спокойно дожидаются, никто вперед не лезет. Даже если у него доктор знакомый.

Саламхан приехал в Оленегорск из Чечни в январе. "Попал в полярную ночь, три-четыре дня застал и сначала не понял, почему все время темно. А сейчас, наоборот, берешь телефон матери позвонить, а на часы смотришь — уже 11 (вечера. — Прим. ТАСС), а светло. Ну куда уж звонить?!" — смеется доктор.

На севере отношение людей мягче друг к другу. Там, чуть что не так, или показалось, что что-то не так пациенту – все! Более конфликтные пациенты, а здесь – дисциплинированные. Стоят в очереди, спокойно дожидаются, никто вперед не лезет. Даже если у него доктор знакомый Саламхан Докуев врач Оленегорской центральной городской больницы

В Грозном Саламхан закончил медицинский вуз, интернатуру по хирургии и сначала устроился работать в скорую помощь, затем в медсанчасть МВД РФ по Чеченской Республике.

"Там условия были хорошие, но мне работа психологически не подошла: на приеме было тяжело, очень много ампутантов, — вздыхает врач. — Я уехал в Гудермесский район, там устроился опять на скорую, а потом поехал в Саратов и уже там выучился на эндоскописта, вернулся в Грозный и стал работать в реабилитационном центре". Саламхан старательно перечисляет этапы своей профессиональной деятельности и вдруг таким же будничным тоном говорит: "Тут у меня обнаружили сахарный диабет, начались проблемы с рукой, я решил, что уволюсь, подлечусь — все равно пользы от меня мало. Лечился в республиканской больнице, нормализовал сахар и опять стал работать врачом".

Ставка хирурга в государственной больнице плюс работа эндоскопистом в частной. А потом в частной клинике сломался аппарат.

"И тогда я решил, что надо уезжать, причем в сторону Сибири или Севера. На Кавказе хорошо отдыхать, а вот работать в плюс 40 — не очень, — усмехается Саламхан. — У нас в селе была река — в жару в нее окунулся, да и в Грозном есть много мест, где отдыхать, но именно отдыхать, а когда? Я прожил на Кавказе всю жизнь, рядом Дагестан, Сочи, а я ведь ни Каспия, ни Черного моря не видел. Теперь вот в отпуск на Кавказ на море поеду!"

Я спрашиваю про холод, на что Саламхан восклицает, что лучше холод, чем духота. А еще в Оленегорске приняли хорошо: и встретили сразу в аэропорту, и жилье предоставили по социальному найму, и сын в садик ходит, и относятся там прекрасно, и зарплату за апрель уже должны выплатить хорошую — больше, чем на родине: "Тут уж, конечно, как главный врач решит, как я работаю!" Говорит, что должно получиться больше 50 тысяч.

Еще в Мурманской области предусмотрены подъемные, Саламхан еще не выяснял в региональном минздраве, сколько и как. Надо съездить, говорит, в Мурманск, выяснить, и еще пройти учебу, что уже решено. Но пока в Мурманске учится жена Мадина — она медсестра, проходит специализацию по эндоскопии.

— А как супруга отнеслась, что на Север переезжаете?— запоздало понимаю, что спрашиваю человека с юга и получаю закономерный ответ:

— Положительно отнеслась — куда муж, туда и жена!

Саламхан Докуев пока оформил в Оленегорске временную прописку на пять лет.

"Мне в психологическом плане здесь легче, чем в Чечне. Там жизнь быстрая, все спешат, для меня город (Грозный) слишком большой. Через пять-десять лет он по темпу с Москвой сравняется. На центральной улице если пробка встанет, то часа на полтора, — говорит доктор. — А здесь тихо-спокойно, на работе работаешь — и все. Думаю, как минимум лет на пять здесь останусь".

Здесь люди спокойные и размеренные

Сергей Белухин практически с самого начала учебы в Северном государственном медицинском университете хочет быть онкологом, шестикурсник лечебного факультета — староста кружка по онкологии, идет на красный диплом. И очень хочет после окончания университета поехать работать в Мурманск.

"Я хочу работать в Мурманске, потому что знаю, какие там жилищные условия, город понравился", — говорит Сергей.

При этом после окончания вуза в Архангельске некоторые студенты продолжают учебу в Москве или Санкт-Петербурге. Тем не менее далеко не каждый хочет там остаться. Андрей Рассолов — сокурсник Сергея — тоже хочет быть онкологом, и тоже в Мурманске. На вопрос про столицы Андрей отвечает, что "перспективно, но большие города меня не привлекают".

Главный врач Онежской центральной районной больницы Светлана Борисова приехала в Онежский район Архангельской области из области Вологодской более 20 лет назад. Начинала работать в ФАПе. Уверяет, что о переезде на берег Белого моря ни разу не пожалела.

"Я-то замуж вышла, потому в Онежский район и приехала", — смеется Светлана. И добавляет: "Люди здесь отзывчивые и добрые, спокойные, размеренные, обстоятельные".

Светлана говорит, что здесь для врачей есть все шансы и для интересной работы, и для продвижения по карьерной лестнице.

"У нас современное оборудование, хорошая клинико-диагностическая лаборатория, УЗИ-диагностика, планируем закупить рентгенологическое оборудование. Все условия для работы в начале своей деятельности. (…) Мы предоставляем служебное жилье, подъемные выплачиваются из областного бюджета. 25 тысяч — средний медперсонал, 50 тысяч — врачи".

Врачи, которые решили связать свою жизнь с Севером, уверены, что сделали правильный выбор. Но специалистов здесь не хватает. Главный врач Оленегорской центральной городской больницы Эдуард Гончаров говорит, что в Мурманской области есть дефицит медицинских кадров практически по всем специальностям.

"Больше всего нас интересует первичное звено: нам не хватает простых педиатров, терапевтов, врачей общей практики, которые оказывают амбулаторно-поликлинический прием. Все компенсационные выплаты, которые положены при въезде впервые на Кольский полуостров, мы выплачиваем, вплоть до того, что мы предоставляем жилье, в том числе и среднему медперсоналу на основе социального найма. В Оленегорске у нас проект, который позволяет при работе более десяти лет это жилье получить в собственность", — объясняет Гончаров.

Главный врач говорит, что, конечно, заработок зависит от того, как специалист работает, но возможностей для стимулирования много, и рассказывает о красотах Заполярья. "Уникальная территория, форпост развития Арктики!" — восклицает он.

В районах Архангельской области — Мезенском, Онежском и Приморском, которые относятся к Арктической зоне РФ, — тоже очень ждут разных специалистов. По данным областного минздрава, здесь — 29 вакансий врачей и 61 специалиста со средним медицинским образованием.

Ирина Скалина