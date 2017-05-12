Более 20 рейсов отменены в аэропортах Москвы

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Свыше 20 рейсов отменены в московских аэропортах Шереметьево и Домодедово, еще 11 задерживаются. Соответствующая информация размещена на портале "Яндекс. Расписание".
По данным на 13:30 мск, в Шереметьево отменены девять рейсов, еще семь задерживаются. В Домодедово отменены 13 рейсов, с опозданием будут выполнены еще четыре. В аэропортах Внуково и Жуковский, согласно порталу, все рейсы будут выполнены по расписанию.
Атмосферный фронт циклона принес накануне вечером в столицу более 20% месячной нормы осадков. В четверг в Москве выпал снег, который к утру растаял, в пятницу в городе прошел дождь. Продолжительные холода отмечаются в Москве уже почти неделю. По данным синоптиков, в ближайшие дни осадки прекратятся, погода возьмет курс на потепление.