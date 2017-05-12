Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 20 рейсов отменены в аэропортах Москвы

Общество
12 мая, 13:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

В аэропортах Внуково и Жуковский рейсы выполняются по расписанию

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Свыше 20 рейсов отменены в московских аэропортах Шереметьево и Домодедово, еще 11 задерживаются. Соответствующая информация размещена на портале "Яндекс. Расписание".

По данным на 13:30 мск, в Шереметьево отменены девять рейсов, еще семь задерживаются. В Домодедово отменены 13 рейсов, с опозданием будут выполнены еще четыре. В аэропортах Внуково и Жуковский, согласно порталу, все рейсы будут выполнены по расписанию.

Атмосферный фронт циклона принес накануне вечером в столицу более 20% месячной нормы осадков. В четверг в Москве выпал снег, который к утру растаял, в пятницу в городе прошел дождь. Продолжительные холода отмечаются в Москве уже почти неделю. По данным синоптиков, в ближайшие дни осадки прекратятся, погода возьмет курс на потепление.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
8
В Палестине впервые прошла акция "Бессмертный полк"
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль направил просьбу Навального о выдаче загранпаспорта в МВД
2
Порядок подтверждения условий страховой пенсии будет упрощен
3
Сбербанк решил проблему получения платежных карт без привязки к отделению
4
Экс-глава Внешпромбанка Маркус получила девять лет колонии за хищение 114 млрд руб.
5
СМИ: истребитель ВКС РФ пролетел рядом с патрульным самолетом США над Черным морем
6
Кремль не считает перехват самолета-разведчика США неоправданным риском
7
Косачев: безвизовый режим с ЕС выбил остатки здравого смысла из Порошенко
Темы дня
Загрузка...
Реклама