Более 20 рейсов отменены в аэропортах Москвы

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Свыше 20 рейсов отменены в московских аэропортах Шереметьево и Домодедово, еще 11 задерживаются. Соответствующая информация размещена на портале "Яндекс. Расписание".

По данным на 13:30 мск, в Шереметьево отменены девять рейсов, еще семь задерживаются. В Домодедово отменены 13 рейсов, с опозданием будут выполнены еще четыре. В аэропортах Внуково и Жуковский, согласно порталу, все рейсы будут выполнены по расписанию.

Атмосферный фронт циклона принес накануне вечером в столицу более 20% месячной нормы осадков. В четверг в Москве выпал снег, который к утру растаял, в пятницу в городе прошел дождь. Продолжительные холода отмечаются в Москве уже почти неделю. По данным синоптиков, в ближайшие дни осадки прекратятся, погода возьмет курс на потепление.