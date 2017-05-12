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Эксперт: специалисты в сфере информационных технологий будут востребованы в Арктике

Общество
12 мая, 16:36 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 12, мая. /ТАСС

По мнению вице-президента НИУ "Высшая школа экономики" Игоря Агамирзяна, информационные технологии будут играть важную роль в развитии и освоении Арктики

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АРХАНГЕЛЬСК, 12 мая. /ТАСС/. Специалисты в сфере информационных технологий будут востребованы при развитии арктических территорий. Об этом сообщил вице-президент НИУ "Высшая школа экономики" Игорь Агамирзян в ходе XV Всероссийской конференции "Преподавание информационных технологий в Российской Федерации".

"Я думаю, что специалисты в области информационных технологий будут востребованы в Арктике. Но для этого нужны заказчики и наличие необходимой инфраструктуры. Высокие технологии не привязаны к географии, это глобальное явление. И они могут использоваться для развития любых регионов с теми или иными особенностями", - цитирует пресс- служба Северного Арктического федерального университета слова Агамирзяна.

Он подчеркнул, что высокие технологии будут играть важную роль в развитии и освоении арктических территорий. По его словам, современные вузы уходят от разделения на "классические" и "технические" и становятся междисциплинарными. Поэтому Высшая школа экономики, наряду с будущими экономистами, готовит и большое количество специалистов информационной сферы.

Организаторами XV Всероссийской конференции "Преподавание информационных технологий в Российской Федерации" выступают Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий совместно с САФУ при поддержке правительства Архангельской области и Министерства образования и науки РФ.

Конференция традиционно рассматривается как важный инструмент обмена передовым опытом в деле взаимодействия университетов и индустрии информационных технологий при участии государства. Ключевые темы форума: подготовка кадров в сфере IT и развитие цифровой экономики. В форуме принимает участие более 400 специалистов, представляющих 229 организаций и 63 города.

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