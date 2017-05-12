СМИ: новая вспышка Эболы зарегистрирована в Демократической Республике Конго

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. По меньшей мере один человек скончался от болезни, вызываемой вирусом Эбола, в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Всемирной организации здравоохранения.

СПЕЦПРОЕКТ Вирус Эбола – невидимая угроза миру Что такое вирус Эбола и как от него защититься, насколько серьезна угроза для России и всего мира, какие средства тратятся на борьбу с эпидемией - в спецпроекте ТАСС

"Этот случай был отмечен в очень отдаленной зоне", - заявил официальный представитель ВОЗ Эрик Кабамби. В связи с отдаленностью района, где проявилось заболевание, есть надежда на то, что инфекция не будет распространяться быстро, отметил специалист.

Министерство здравоохранения ДРК сообщило, что вспышка геморрагической лихорадки произошла в провинции Нижнее Уэле на северо-востоке страны, передает в пятницу Reuters. Два человека скончались от этой болезни. У девяти заболевших были взяты анализы, в одном из случаев тест в точностью показал, что речь идет об Эболе.

В последний раз вспышка болезни, вызываемой вирусом Эбола, была отмечена в ДРК в 2014 году, тогда от нее в этой стране скончались десятки человек.