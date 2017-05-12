Аксенов предложил штрафовать за установку на пляжах в Крыму урн в цветах украинского флага

Сноуден: АНБ косвенно виновата в кибератаке, поразившей компьютеры в 74 странахМеждународная панорама 12 мая, 23:02
Кузнецова уступила Младенович в полуфинале турнира WTA в МадридеСпорт 12 мая, 23:00
Компьютеры МВД подверглись хакерской атакеПроисшествия 12 мая, 22:42
Бабаев: Чалова рано называть основным нападающим ЦСКАСпорт 12 мая, 22:39
Кибератака мирового масштаба: вирус WannaCry и как от него защититьсяПроисшествия 12 мая, 22:34
Microsoft обновил Windows для защиты от вируса, атаковавшего компьютеры по всему мируЭкономика и бизнес 12 мая, 22:33
Бабаев убежден, что матч сборных России и Чили по футболу пройдет на "Арене ЦСКА"Спорт 12 мая, 22:27
Около 250 человек приняли участие в протестной акции в БелградеМеждународная панорама 12 мая, 22:25
Бабаев: информация о переговорах ЦСКА по Рыбусю не соответствует действительностиСпорт 12 мая, 22:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил признать нарушением законодательства установку на пляже в городе Керчь урн, окрашенных в цвета украинского флага, и наказывать за это штрафом в 5 млн рублей. Видеозапись прогулки Аксенова по керченским пляжам опубликовало агентство "Керчь.ФМ" на своем канале в YouTube.
"Видели урны антигосударственного цвета? За это должен быть 5 млн рублей штраф. За нарушение экологии и оскорбление эстетики", - сказал Аксенов, возмутившись появлением на пляжах урн в цветах украинского флага.
По данным администрации Керчи, ранее в рамках рабочего визита в город Аксенов осмотрел пляжные зоны. "С участием руководства города и профильных служб делегация прошла по территории городского пляжа, прибрежной полосы в поселке Героевское, зоны отдыха у моря на ул. Сморжевского", - говорится в сообщении пресс-службы администрации.
В материале отмечается, что в ходе осмотра пляжей Аксенов выразил готовность властей Крыма поддержать местные власти в развитии пляжных зон. "Особенное внимание глава республики уделил их чистоте и доступности. На некоторых территориях захламлена прибрежная зона. К наведению порядка Сергей Валерьевич призвал как предпринимателей, за которыми закреплены пляжи, так и остальных керчан", - отметили в пресс-службе.