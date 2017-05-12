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Аксенов предложил штрафовать за установку на пляжах в Крыму урн в цветах украинского флага

Общество
12 мая, 21:33 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 12, мая. /ТАСС

Глава Крыма отметил, что штраф должен составлять 5 млн рублей

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил признать нарушением законодательства установку на пляже в городе Керчь урн, окрашенных в цвета украинского флага, и наказывать за это штрафом в 5 млн рублей. Видеозапись прогулки Аксенова по керченским пляжам опубликовало  агентство "Керчь.ФМ" на своем канале в YouTube.

"Видели урны антигосударственного цвета? За это должен быть 5 млн рублей штраф. За нарушение экологии и оскорбление эстетики", - сказал Аксенов, возмутившись появлением на пляжах урн в цветах украинского флага.

По данным администрации Керчи, ранее в рамках рабочего визита в город Аксенов осмотрел пляжные зоны. "С участием руководства города и профильных служб делегация прошла по территории городского пляжа, прибрежной полосы в поселке Героевское, зоны отдыха у моря на ул. Сморжевского", - говорится в сообщении пресс-службы администрации.

В материале отмечается, что в ходе осмотра пляжей Аксенов выразил готовность властей Крыма поддержать местные власти в развитии пляжных зон. "Особенное внимание глава республики уделил их чистоте и доступности. На некоторых территориях захламлена прибрежная зона. К наведению порядка Сергей Валерьевич призвал как предпринимателей, за которыми закреплены пляжи, так и остальных керчан", - отметили в пресс-службе.

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