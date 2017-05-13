Академик РАН Анатолий Гранов скончался в возрасте 85 лет

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МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Директор Российского научного центра радиологии и хирургических технологий, академик РАН, врач Анатолий Гранов скончался 12 мая в возрасте 85 лет. Об этом сообщается на сайте Минздрава РФ.
"Министерство здравоохранения Российской Федерации с прискорбием сообщает, что сегодня в результате продолжительной болезни ушел из жизни академик РАН Анатолий Михайлович Гранов. Коллектив Министерства здравоохранения Российской Федерации выражает глубокие соболезнования родным Анатолия Михайловича, его коллегам и ученикам в связи с этой невосполнимой утратой", - говорится в сообщении.
Анатолий Гранов - российский хирург, академик РАМН и РАН, специалист в области хирургии печени, лучевой диагностики. Ученый создал метод комбинированного лечения рака печени, участвовал в разработке лекарственных и диагностических препаратов. С 1993 года возглавлял Российский научный центр радиологии и хирургических технологий.
Среди наград Гранова орден "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней. Он также лауреат Государственной премии Российской Федерации и премии правительства РФ.