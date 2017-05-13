На Российско-американском форуме в Вашингтоне обсудили развитие двусторонних отношений

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ВАШИНГТОН, 13 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Участники 37-го Российско-американского форума, который прошел в пятницу в американской столице, обсудили роль гражданского общества в развитии двусторонних отношений. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Российского культурного центра (РКЦ) в Вашингтоне.
"В РКЦ в Вашингтоне состоялся 37-й Российско-американский форум, в работе которого приняли участие политологи и экономисты, представители экспертно-аналитических кругов и общественных организаций. Форум прошел в формате круглого стола, на котором обсуждались вопросы роли и значения гражданского общества в развитии двусторонних отношений", - говорится в сообщении.
Во время встречи обсуждалась "проблематика деятельности международных неправительственных структур в области культуры и искусства, науки и образования, СМИ, молодежных обменов, издательского, музейного и библиотечного дела". Участники форума рассмотрели "конкретные инициативы российских и американских неправительственных организаций в сфере общественной дипломатии".
Участники круглого стола подчеркнули необходимость развития потенциала культуры как эффективного инструмента сглаживания разногласий между странами. "Стороны согласились, что коллективные усилия на этом направлении сегодня приобретают особое значение", - поясняется в сообщении.
Организатор форума, президент Американского университета в Москве, профессор Эдуард Лозанский рассказал об истории его создания. По его словам, он впервые был проведен в Вашингтоне 21 мая 1991 года. "С тех пор форум стал одним из знаковых мероприятий, на которое традиционно собираются эксперты для обсуждения состояния и перспектив российско-американских отношений", - пояснил Лозанский.