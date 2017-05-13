Рамзан Кадыров и замминистра обороны Тимур Иванов дали старт "Гонке Героев" в Гудермесе

Грозный, 13 мая. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров и заместитель министра обороны России Тимур Иванов открыли в Гудермесе всероссийский забег с препятствиями "Гонка Героев - Новая высота". Мероприятие проходит в республике впервые, на базе Международного учебного центра сил специального назначения.

"Я уверен, что здесь собрались патриоты России, настоящие мужчины и отважные девушки. Только такие герои смогут выйти на трассу "Гонка Героев". Трасса для забега с огневым рубежом, самая сложная в истории проекта. Отдельные препятствия разработаны именно для данных гонок. Подобного нет нигде в мире", - сказал Кадыров в ходе церемонии открытия мероприятия.

Он также выразил уверенность, что "Гонка Героев" станет большим праздником для 2 тыс. участников и гостей соревнований. "Нашей родине нужны здоровые, сильные духом молодые люди. Вы в этом подаете прекрасный пример. В нашей команде, основанной первым президентом Чеченской республики, Героем России Ахмат-Хаджи Кадыровым трудятся именно такие люди. Поэтому достигнуты высокие результаты в экономике и социальной сфере", - отметил Кадыров.

По словам Иванова, проект очень полезен для молодежи. "Без всякого сомнения, "Гонка Героев" - это состязание духа, силы и воли. С каждым годом в проекте участвует все больше молодых людей. Соревнования в таком формате помогают не только познавать себя, но и приучать к работе в команде. От лица министерства обороны поздравляю с открытием "Гонки Героев". Пусть победит сильнейший", - сказал Иванов.

Трасса препятствий в Чечне, проложенная непосредственно по территории Международного учебного центра сил специального назначения, станет, как отмечают организаторы, одной из самых сложных за всю историю проекта - 10 километров по пересеченной местности и более 30 препятствий, в том числе несколько специально разработанных для чеченского этапа "Гонки Героев". На трассе также можно будет проверить свою меткость - организаторы устроят огневые рубежи со спортивным оружием. Препятствия "Гонки Героев" устроены таким образом, чтобы участники при прохождении трассы задействовали все группы мышц.

Герои преодолевают "рукоходы", тоннели и "полосы разведчика", в плане препятствий также переправа через бурную горную реку. Участник, показавший лучшее время в индивидуальном зачете "Гонки Героев", получит новый Mercedes Е-класса, а победители в других категориях будут награждены крупными денежными призами. Все призы предоставлены общественным фондом Ахмата-Хаджи Кадырова.