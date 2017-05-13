В Саратове открылась первая в России тестовая зона по благоустройству

САРАТОВ, 13 мая. /ТАСС/. Первая в России тестовая зона по благоустройству открылась на Привокзальной площади в Саратове в рамках форума "Среда для жизни. Квартира и город". Данный пилотный проект реализуется в России впервые, сообщила журналистам руководитель проекта тестового благоустройства Привокзальной площади конструкторского бюро "Стрелка" Дарья Парамонова.

"Привокзальная площадь стала первой в России площадкой тестового благоустройства. Здесь создана транспортная развязка, установлены светофоры, клумбы, выделены пешеходные зоны, зоны парковки", - сказала Парамонова.

Пока жители могут оставлять свои мнения и предложения по благоустройству Привокзальной площади в специальном ящике, размещенном в зоне отдыха на площади или отправлять их по электронной почте. "Когда мнения будут собраны, мы начнем уже капитальный проект. Начало строительства, предварительно, планируется на весну 2018 года, открытие благоустроенной площади в этом случае состоится к осени следующего года", - сказал министр строительства и ЖКХ Саратовской области Дмитрий Тепин.

Данный проект будет действовать в тестовом режиме в течение 2017 года, в этот период здесь продолжатся изменения: одни объекты будут убраны, другие добавят или перенесут - в зависимости от мнения жителей и гостей города. "Проект реализован на средства АИЖК (Агентство ипотечного жилищного кредитования - прим. ТАСС), которое является одним из организаторов форума "Среда для жизни". В будущем наработанный в Саратове опыт, возможно, будут использовать в других городах России", - уточнила Парамонова.

От пилотного проекта - к капитальному благоустройству

Капитальный проект, по словам Парамоновой, обойдется примерно в 70-80 млн рублей. "Эта сумма сложилась исходя из средней стоимости работ по благоустройству городского пространства - примерно 20 млн рублей за гектар. Но итоговая сумма еще может корректироваться в зависимости от того, как будет выглядеть проект", - пояснила Парамонова.

Тепин добавил, что уже на данном этапе видны значительные результаты. "Проезжая часть до сих пор составляла около 1,6 гектара, но реально работало лишь около 0,6-0,8 гектара. Люди здесь ходили хаотично, общественный транспорт останавливался в разных местах. Теперь все эффективно работает, увеличилось число парковочных мест - с 26 до 47. В перспективе парковка здесь будет платной, чтобы жители не бросали машины перед вокзалом на весь день", - пояснил Тепин.

Он уточнил, что текстовый проект по благоустройству Привокзальной площади - лишь первый шаг к глобальным изменениям внешнего вида города. "Мы планируем запустить еще несколько подобных проектов, в основном в центральной части города, где много старинных зданий. После сбора мнений жителей, будет начато капитальные работы по благоустройству", - сказал министр.

О форуме

Форум "Среда для жизни" проводится по поручению правительства Российской Федерации Минстроем России и АИЖК совместно с правительством Саратовской области. Он проходит 13-15 мая в городе Саратове. Программной дирекцией форума выступает институт "Стрелка". Первый форум "Среда для жизни" прошел в технопарке Иннополис под Казанью в октябре 2016 года. В форуме приняли участие порядка 350 ведущих российских и зарубежных экспертов и представителей органов власти.

На форуме выступили ведущие зарубежные архитекторы, урбанисты из Испании, Германии, Канады, Нидерландов, Японии, ОАЭ, США и других стран. Всего за два дня мероприятие посетили более 800 гостей. Агентство ТАСС - информационный партнер форума "Среда для жизни".