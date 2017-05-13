Толстой: жители коммуналок получат отдельные квартиры в рамках программы реновации

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Жители коммунальных квартир получат небольшие, но отдельные квартиры в рамках программы реновации жилищного фонда Москвы. Об этом сообщил зампредседателя Госдумы, депутат от Люблинского одномандатного округа столицы Петр Толстой, посетивший митинг жителей Юго-Восточного административного округа Москвы, чьи дома не попали в предварительные списки программы.

"Один из важных вопросов касается коммунальных квартир, уже сегодня можно сказать точно: коммуналки будут расселены!" - заявил вице-спикер. По его словам, "закон Москвы не позволит людей из "коммуналки" переселить опять в "коммуналку". "Будет небольшое, но отдельное жилье", - подчеркнул он, добавив, что "это касается сотен жителей Люблино и отчасти Кузьминок". "И расселение "коммуналок" - это одна из целей программы", - указал Толстой.

Он напомнил, что сейчас идет работа над поправками к законопроекту, принятому Госдумой в первом чтении. В частности, по его словам, предполагается, что итоговая версия закона позволит гражданам выбирать между равнозначным и равноценным жильем в случае, если две трети собственников высказались за включение дома в программу реновации. Кроме того, в законе будет предусмотрено переселение в пределах своего района. "Те, кто живет в Люблино, останется в Люблино", - подчеркнул депутат.

Поправками, по его словам, предполагается решить вопрос о единовременном переходе права собственности со старой квартиры на новую. "В связи с этим возникает ряд вопросов у тех, у кого есть ипотечный кредит, это тоже будет предусмотрено законом: ипотечный залог будет переведен со старой квартиры на новую, по этому вопросу правительство Москвы уже провело предварительные переговоры с представителями банковского сообщества", - сообщил парламентарий.

Толстой также заверил, что предоставляемые по программе реновации квартиры будут полностью готовы для проживания. "Это особенно важно для людей пожилых, которые беспокоятся о том, что им придется делать ремонт и нести дополнительные расходы, - отметил он. - Я надеюсь, что нам удастся закрепить в законопроекте норму о том, что для всех пенсионеров переезд будет осуществлен за счет городского бюджета".

Вице-спикер также добавил, что те, кто не хотят переезжать и кому по разным причинам дорог именно их дом, получат право провести собрание собственников жилья, и если две трети жильцов проголосуют против реновации, дом останется на прежнем месте. "Это опровергает миф о том, что всех насильно куда-то переселят. Никто вас выбора не лишит, такого не будет", - заключил депутат.

О проекте реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. метров.

Пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., в которых проживают 1,6 млн человек. Как сообщалось, в перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. Чтобы дом снесли, необходима поддержка этого решения со стороны двух третей собственников квартир.

В начале марта в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отложить второе чтение законопроекта до июля.