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Путин сыграл на рояле мелодии двух песен перед встречей с Си Цзиньпином

Общество
14 мая, 8:26 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 14, мая. /ТАСС

Президент России в Пекине наиграл мелодии песен "Московские окна" и "Город над вольной Невой"

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ПЕКИН, 14 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин исполнил на рояле мелодии двух песен - о Москве и Санкт-Петербурге. Глава государства наиграл мелодии популярных песен "Московские окна" и "Город над вольной Невой" в ожидании встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

После выступления на открытии Международного форума "Один пояс - один путь" Путин приехал в государственную резиденцию "Дяоюйтай" в западной части Пекина, где должна пройти серия его переговоров с зарубежными коллегами. В ожидании первого собеседника - Си Цзиньпина - Путин сел за рояль и исполнил пару мелодий.

Российский президент уже неоднократно демонстрировал на публике свое умение играть на фортепиано. Так, в октябре 2010 года, будучи председателем правительства, он сыграл на пианино "С чего начинается Родина" на благотворительном концерте в поддержку деятельности России по борьбе с детскими онкологическими и офтальмологическими заболевания в Санкт-Петербурге, в январе 2014 года сыграл "Московские окна" студентам МИФИ.

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