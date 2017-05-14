Более тысячи человек приняли участие в забеге в рамках форума "Среда для жизни"

САРАТОВ, 14 мая. /ТАСС/. Городской забег на дистанцию 5 км состоялся в Саратове в рамках фестиваля "Городские выходные", который открывает урбанистический форум "Среда для жизни. Квартира и город". В забеге приняли участие около 1000 жителей и гостей города, сообщили ТАСС в министерстве информации и печати региона.

"Порядка 1000 человек приняли участие в спортивном мероприятии, забеге по историческому центру Саратова. Это жители города, журналисты, специально приглашенные гости", - пояснили в министерстве.

Открылся забег разминкой на Театральной площади. Затем начали играть музыканты - музыка в поддержку бегунов будет звучать на всей дистанции. Старт забегу дал врио губернатора региона Валерий Радаев.

В забеге приняли участие генеральный директор одного организаторов форума, АИЖК Алексанр Плутник, министр молодежной политики, спорта и туризма региона Александр Абросимов, и. о. министра образования Саратовской области Ирина Седова, представители Минстроя России, бизнеса.

"Я каждый день занимаюсь спортом, иногда бегаю, иногда играю в футбол или хоккей. Поэтому сегодня решил принять участие в забеге", - перед стартом сообщил Плутник в беседе с корр. ТАСС.

Как уточнили организаторы, забег - это не соревнование спортсменов, а дистанция, которую сможет преодолеть любой. Поэтому, по итогам забега медалью наградили всех участников, подарки получили даже самые креативные болельщики.

О форуме

Форум "Среда для жизни" проводится по поручению Правительства Российской Федерации Минстроем России и АИЖК совместно с Правительством Саратовской области. Очередной форум "Среда для жизни: квартира и город" проходит 13-15 мая в городе Саратов. Программной дирекцией форума выступает Институт "Стрелка".

Первый форум "Среда для жизни" прошел в технопарке Иннополис под Казанью в октябре 2016 года. В форуме приняли участие порядка 350 ведущих российских и зарубежных экспертов и представителей органов власти. На форуме выступили ведущие зарубежные архитекторы, урбанисты из Испании, Германии, Канады, Нидерландов, Японии, ОАЭ, США и других стран. Всего за два дня мероприятие посетили более 800 гостей.