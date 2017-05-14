Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: работы по очистке острова Рудольфа нужно проводить вручную

Общество
14 мая, 17:27 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 14, мая. /ТАСС

Самый северный остров Земли Франца-Иосифа включен в перечень из шести островов архипелага, по которым в 2010 году принято решение о проведении арктической уборки

Поделиться
Материал из 1 страницы

АРХАНГЕЛЬСК, 14 мая. /ТАСС/. Работы по очистке острова Рудольфа, самого северного острова Земли Франца-Иосифа, необходимо проводить без использования техники, вручную. Об этом ТАСС сообщил и. о. директора национального парка "Русская Арктика" Александр Кирилов.

"Остров Рудольфа - это исторически памятное место на Земле Франца-Иосифа, на мысе Столбовой, в бухте Теплиц расположена советская полярная станция, которая была организована для первого перелета Чкалова, кроссарктического. Надо подходить к уборке на острове Рудольфа ответственно и осторожно. Планируем, что ликвидация экологического ущерба на острове Рудольфа будет проводиться по примеру острова Гукера в ручном режиме", - сказал Кирилов.

Остров Рудольфа включен в перечень из шести островов архипелага (Земля Александры, Греэм-Белл, Хейса, Гукера, Рудольфа, Гофмана), по которым в 2010 году принято решение о проведении арктической уборки. В отличие от остальных работы там еще не начинались. Кирилов не уточнил, когда к ним планируется приступить: "На острове Рудольфа работы не проводились вообще, на острове Гофмана работы проводились в 2015 году. На этих островах мы планируем провести работы в последующие периоды".

Работа по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в Арктической зоне ведется Минприроды с 2010 года. В качестве пилотной территории был выбран архипелаг Земля Франца-Иосифа. С 2011 по 2015 г. г. с полярных архипелагов Земля Франца-Иосифа и севера Новой Земли было утилизировано более 40 тыс. тонн отходов, проведена техническая рекультивация на 349 га. На острове Гукера в районе бухты Тихой, где находятся строения первой на архипелаге советской полярной станции, работы проводились без использования техники.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца- Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Год экологии в России
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
8
В Палестине впервые прошла акция "Бессмертный полк"
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко сообщил, что общался по телефону с Путиным по поводу освобождения Сущенко
2
Около 8 тыс. человек приняли участие в митинге против законопроекта о реновации в Москве
3
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
4
Минобороны РФ: баллистическая ракета КНДР упала в 500 км от России
5
Телескоп Hubble позволил наблюдать за парой галактик, несущихся со скоростью 2 млн км/сек
6
Задержан украинский пранкер, пытавшийся сорвать выступление Джамалы на "Евровидении-2017"
7
Ушаков: Москва готова на ответные меры, если США не вернут изъятую дипсобственность РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама