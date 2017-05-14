Эксперт: работы по очистке острова Рудольфа нужно проводить вручную

АРХАНГЕЛЬСК, 14 мая. /ТАСС/. Работы по очистке острова Рудольфа, самого северного острова Земли Франца-Иосифа, необходимо проводить без использования техники, вручную. Об этом ТАСС сообщил и. о. директора национального парка "Русская Арктика" Александр Кирилов.

"Остров Рудольфа - это исторически памятное место на Земле Франца-Иосифа, на мысе Столбовой, в бухте Теплиц расположена советская полярная станция, которая была организована для первого перелета Чкалова, кроссарктического. Надо подходить к уборке на острове Рудольфа ответственно и осторожно. Планируем, что ликвидация экологического ущерба на острове Рудольфа будет проводиться по примеру острова Гукера в ручном режиме", - сказал Кирилов.

Остров Рудольфа включен в перечень из шести островов архипелага (Земля Александры, Греэм-Белл, Хейса, Гукера, Рудольфа, Гофмана), по которым в 2010 году принято решение о проведении арктической уборки. В отличие от остальных работы там еще не начинались. Кирилов не уточнил, когда к ним планируется приступить: "На острове Рудольфа работы не проводились вообще, на острове Гофмана работы проводились в 2015 году. На этих островах мы планируем провести работы в последующие периоды".

Работа по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в Арктической зоне ведется Минприроды с 2010 года. В качестве пилотной территории был выбран архипелаг Земля Франца-Иосифа. С 2011 по 2015 г. г. с полярных архипелагов Земля Франца-Иосифа и севера Новой Земли было утилизировано более 40 тыс. тонн отходов, проведена техническая рекультивация на 349 га. На острове Гукера в районе бухты Тихой, где находятся строения первой на архипелаге советской полярной станции, работы проводились без использования техники.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца- Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.