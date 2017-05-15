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Финал V Национального чемпионата WorldSkills открывается в Краснодаре

Общество
15 мая, 0:26 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 15, мая. /ТАСС

В этом году финал чемпионата, который завершится 19 мая, пройдет по 113 компетенциям и определит лучших молодых профессионалов среди 1200 конкурсантов

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КРАСНОДАР, 15 мая. /ТАСС/. Финал V Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) начинается в Краснодаре. Торжественная церемония открытия состоится в выставочно-конгрессном комплексе "Экспоград-Юг".

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В этом году финал чемпионата, который завершится 19 мая, пройдет по 113 компетенциям и определит лучших молодых профессионалов среди 1200 конкурсантов. Победители и призеры войдут в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia, из которого впоследствии будут отобраны российские участники мировых чемпионатов по профмастерству WorldSkills Abu-Dhabi 2017 и WorldSkills Kazan 2019, а также европейского первенства EuroSkills, который пройдет в 2018 году в Будапеште.

"Worldskills Russia - основной проводник реформы профессионального образования в России. Наши чемпионаты задают новые стандарты обучения и работы на производстве. В них представлены практически все группы населения: от школьников и студентов до рабочих", - заявил ТАСС генеральный директор Союза WorldSkills Russia Роберт Уразов.

"Краснодарский край полностью готов к проведению финала национального Чемпионата по рабочим профессиям. За три дня соревнования посетят более 150 тысяч школьников края и около 3 тысяч конкурсантов и экспертов из всех регионов России и зарубежья", - сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, власти обеспечат участникам и организаторам максимальные меры безопасности, поскольку у края "огромный опыт в проведении крупнейших международных мероприятий".

Также Кондратьев подчеркнул, что турнир очень важен для региона, которому нужны высококвалифицированные кадры. "Проведение соревнования для нас выгодно вдвойне. С одной стороны, при подготовке к чемпионату мы растим своих, кубанских специалистов. С другой, получаем возможность показать Краснодарский край ребятам из других регионов", - сказал губернатор.

В рамках деловой программы финала чемпионата 16 мая состоится пленарное заседание, организованное WorldSkills Russia совместно с ТАСС. Его участники, политики и крупнейшие эксперты в области образования, обсудят эффективность системы переподготовки кадров. Финал Национального чемпионата Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - самое масштабное в России соревнование профессионального мастерства по тандартам WorldSkills среди студентов колледжей и техникумов в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников 10-17 лет.

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