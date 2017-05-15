ДВФУ приступает к подготовке кадров для "зеленой экономики"

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Новая международная программа магистратуры "Экономика и менеджмент окружающей среды", в рамках которой будет проходить подготовка кадров для "зеленой экономики", начинает работать в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ). Об этом сообщил на пресс-конференции во Владивостоке лауреат Нобелевской премии, научный руководитель лаборатории Far Eastern Climate Smart Lab ДВФУ, профессор Университета Тушия (Италия) Риккардо Валентини.

"Данная программа... объединяет как естественные науки, так и экономические... Сейчас компании все больше будут нуждаться в профессионалах, способных объяснить, как ориентироваться на сохранение окружающей среды при организации бизнеса и учитывать климатические изменения в разработке текущих бизнес-моделей", - отметил Валентини.

Первый прием магистрантов на обучение по этой программе состоится уже в сентябре. Предполагается, что выпускники смогут работать в компаниях и на предприятиях, ориентированных на выполнение экологических стандартов, в органах власти и природоохранных организациях. Как отметил директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Приморского края Александр Коршенко, краевые власти уже готовы принять студентов, обучающихся на этой программе, на практику.

"Мы готовы брать студентов на практику, чтобы они могли понимать процессы принятия решений в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды", - отметил Коршенко.

Лаборатория изучения климата

Нобелевский лауреат Риккардо Валентини возглавил междисциплинарную научную лабораторию изучения климата Far Eastern Climate Smart LAB в ДВФУ в 2016 году. Лаборатория занимается проблемами изменения климата на Дальнем Востоке и странах Северо-восточной Азии. Для этого на территории края будут открыты исследовательские площадки для мониторинга парниковых газов, в том числе в Тернейском районе и Уссурийском городском округе.

Риккардо Валентини - профессор Университета Тушия (Италия), директор Европейского средиземноморского центра климатических изменений, обладатель нескольких престижных международных наград и премий.