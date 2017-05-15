Общественный штаб по контролю за голосованием по программе реновации заработал в Москве

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Общественный штаб по контролю за голосованием о возможном включении дома в программу реновации жилфонда столицы заработал в Москве. Об этом сообщил журналистам председатель комиссии Общественной палаты Москвы по ЖКХ, капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления Александр Козлов.

"Нами было принято решение создать Общественный штаб, который будет заниматься контролем голосования через систему "Активный гражданин" и в центрах госуслуг "Мои документы". Одной из задач штаба является помощь в проведении собраний собственников, информировании их о возможных способах волеизъявления. Мы эту работу начинаем с сегодняшнего дня", - сказал Козлов.

По его словам, уже около 20 членов Общественной палаты Москвы изъявили желание участвовать в этой работе. Кроме того, для работы в штабе будут привлекаться независимые эксперты, юристы, представители некоммерческих организаций.

Козлов также сообщил, что Штаб открыл две "горячие" линии. Первая - по номеру 8 (495) 628-12-16 - для тех, кто не увидел свой дом в предварительном списке для голосования и кому нужна помощь в организации общего собрания собственников жилья для того, чтобы подать заявку на включение дома в программу реновации. Вторая - 8 (495) 628- 18-56 - для тех, кто хотел бы исключить свой дом из предварительного списка, а также для тех, у кого возникают вопросы, связанные с самим голосованием в "Активном гражданине" и МФЦ.

"Горячие" линии работают с 10:00 до 17:00 мск каждый день, кроме субботы и воскресенья, без перерыва на обед.

Члены Общественного штаба, по словам Козлова, будут реагировать на все обращения горожан, в случае необходимости будут выезжать в центры госуслуг для наблюдения за процедурой голосования.

Голосование о включении дома в программу реновации жилищного фонда столицы стартовало 14 мая вечером. В список для голосования вошли около 4,5 тыс. домов.

Решать, включать ли дом в программу реновации или нет, имеют право собственники жилья, включая собственников долей, и наниматели квартир по договорам социального найма. Они смогут высказать свое мнение тремя разными способами: на портале "Активный гражданин", в центрах госуслуг "Мои документы" или на общедомовом собрании собственников жилья.

О программе

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд руб. в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.