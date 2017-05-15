Эксперт: строители должны заняться созданием комфортной среды, а не наращиванием площадей

САРАТОВ, 15 мая. /ТАСС/. Строители в будущем должны сделать акцент при возведении жилья на создании продуманной и комфортной городской среды, а не на наращивании площадей. Об этом в ходе дискуссии "Мечта о жилье: чего хотят россияне?" в рамках форума "Среда для жизни. квартира и город" сообщил партнер конструкторского бюро "Стрелка" Григорий Ревзин.

"Жилье XXI века - это, на мой взгляд, не большее количество квадратных метров, а жилье в среде. Это квартира в городе. Вопрос не в том, что она больше, вопрос, как устроен город", - сказал Ревзин.

Он отметил, что до сих пор вся строительная индустрия страны была нацелена на увеличение количества квадратных метров.

"Мы выстроили потрясающую индустрию, законодательную базу, все направлено было на то, чтобы сделать больше квадратных метров. Если бы не интересы строителей, то можно было бы сказать, что жилищная проблема в остром первичном виде решена. У нас больше нет необходимости гнать квадратные метры", - отметил Ревзин.

Однако он добавил, что такое заявление вызывает негативную реакцию со стороны представителей строительной индустрии.

"У нас выстроена гигантская индустрия производства, в настоящий момент она переживает не самое лучшее время, явно затовариваясь. В Москве у нас 7 млн не проданных квадратных метров, во Владивостоке превышение спроса над предложением дошло до 100%. Мы можем бесконечно дальше это производить, но мы находимся в ситуации развилки: мы можем двигаться в сторону того, чтобы дальше производить квадратные метры, или в пользу того, чтобы производить среду", - пояснил эксперт.

Высокие шкафы в поле

Генеральный директора компании "Брусника. Проектирование" (Тюмень, специализируется на строительстве городского жилья в крупных городах) Елена Еременко отмечает, что застройщики зачастую возводят дома без инфраструктуры, и не все из них готовы прикладывать дополнительные усилия.

"К сожалению, в России до сих пор успешна стратегия строительства "высоких шкафов в поле". Руководители строительных компаний хорошо знают, как выглядит качественное жилье, но механизм так работает: чтобы что-то стало массовым, это должно приобрести приятный прагматичный смысл, должно стать не просто полезным и интересным, а необходимым для выживания", - сказала Еременко.

Таким образом, застройщику достаточно возвести дом в районе безо всякой инфраструктуры, и квартиры в нем будут покупать. "У всех конкурентов на уровне обещаний хорошие картинки, детская площадка и газон", - добавила она, отметив, что в сложившейся ситуации виноваты не только застройщики, но и потребители, которые недостаточно требовательны.

"Нужны стандарты, адекватные нормативы под современные реалии, работающие механизмы развития застройки территорий. Но при этом ограничения по капиталу, защита прав дольщиков. Важно развивать менеджерскую и инженерскую компетенцию, создавать запрос на разнообразие в материалах и дизайне. И надо создавать конкуренцию на рынке подряда", - считает Еременко.

По ее словам, качество для девелопера - это долгий путь, и на этом пути ему нужен тренер, которым может выступить потребитель. Таким образом, рынок жилья должен давать качественные предложения потребителям, а покупатели взамен требовать от застройщика возведения действительно качественного жилья.

Инфраструктура - в приоритете

Как сообщил ТАСС архитектор, основатель бюро СЕО UNK Project (архитектурное бюро, основанное в 2000 году) Юлий Борисов, необходимо изучить потребности людей, чтобы понять, какое жилье им необходимо.

"Чтобы понять, каким должно быть современное и комфортное жилье, надо понять потребности людей. Многие заинтересованы получить готовое жилье - мало кто хочет делать ремонт и тем более не хочет слушать шум перфоратора у соседей. Сегодня, как это ни странно, сама квартира, ее планировка и ремонт не являются самым важным при выборе. Все более значимую роль для людей начинает играть та инфраструктура, которая есть рядом", - считает Борисов.

Кроме того, по мнению собеседника агентства, важны не только такие очевидные пункты, как "двор без машин" или безбарьерная среда, но и возможность вечером организовать свой досуг рядом с домом, например, посетить кафе или спортзал.

"Ежедневные маятниковые переезды, когда жители спального района ехали до гигантского торгового центра через полгорода, чтобы получить какую-то услугу, - это старый формат, который не соответствует представлениям о будущем. Уже сейчас крупные покупки делаются в Интернете, а спрос растет именно на небольшие кафе, магазинчики, залы. Именно эта мелкая, на первый взгляд, порой и незаметная инфраструктура очень важна", - добавил эксперт.

"Среда для жизни"

Форум "Среда для жизни" проводится по поручению правительства РФ Минстроем России и АИЖК совместно с правительством Саратовской области. Очередной форум "Среда для жизни: квартира и город" проходит 13-15 мая в городе Саратове. Программной дирекцией выступает институт "Стрелка".

Первый форум прошел в технопарке Иннополис под Казанью в октябре 2016 года. В нем приняли участие порядка 350 ведущих российских и зарубежных экспертов и представителей органов власти, выступили ведущие зарубежные архитекторы, урбанисты из Испании, Германии, Канады, Нидерландов, Японии, ОАЭ, США и других стран. Всего за два дня мероприятие посетили более 800 гостей.

Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.