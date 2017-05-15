Выпускники-программисты Петербурга сдадут экзамены по стандартам WorldSkills

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций в мае 2017 года впервые проведет экзамены для выпускников по стандартам WorldSkills. Успешно сдавшие экзамен в дополнение к диплому об окончании колледжа получат паспорта профессиональных навыков, которые помогут им при трудоустройстве, рассказала ТАСС эксперт Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", преподаватель колледжа Наталья Кривоносова.

"Экзамен будут принимать независимые эксперты - преподаватели других колледжей. Навыки наших выпускников будут оцениваться по 100-балльной шкале, задания очень сложные, на уровне мирового чемпионата WorldSkills. Паспорта получат те, кто наберет больше 25 баллов", - рассказала она.

Экзамены пройдут 22-24 мая, выдача паспортов назначена на 25 мая. В пилотном экзамене примут участие 20 человек - одна из трех групп выпускников-программистов в полном составе, в следующем году испытание ждет уже всех. На выполнение задания отводится 22 часа, выпускникам предстоит решить задачи в области системного анализа проекта, создания базы данных либо программного продукта с оформлением проектной документации, рассказала Кривоносова, отметив, что задачи трудны даже преподавателей, и в колледже морально готовы к тому, что паспорта WorldSkills получат не все.

Экзамен в формате WorldSkills для системы среднего профессионального образования - это аналог нового формата защиты дипломов для вузов, когда диплом может быть представлен в форме стартапа, пояснила Кривоносова. "Паспорт Минтруда, который получат успешно сдавшие экзамен студенты колледжей, будет неким "белым билетом", работающим как социальный лифт и дающим возможность приоритетного трудоустройства", - сказала она.

Масштаб пилотного проекта

В Петербурге в пилотном проекте примут участие представители пяти учебных заведений среднего профессионального образования. Помимо Санкт-Петербургского колледжа телекоммуникаций, где экзамен пройдет по специальности "ИТ Программные решения для бизнеса", это также Колледж туризма и гостиничного сервиса (компетенция "Поварское дело"), Санкт-Петербургский колледж управления и коммерции ("Мехатроника"), техникум "Автосервис" ("Ремонт и обслуживание легковых автомобилей"), Колледж отраслевых технологий "Краснодеревец" ("Столярное дело").

В компетенции "ИТ Программные решения для бизнеса" на территории РФ представлены девять образовательных организаций из пяти городов - Санкт-Петербурга, Москвы, Мурманска, Казани и Челябинска. Всего по стране пилотные экзамены в формате WorldSkills пройдут по 62 специальностям в 150 образовательных организациях системы среднего профессионального образования, экзамены сдадут 6 тысяч человек.

WorldSkills International - международное движение, главной целью которого является повышение качества профессиональной подготовки по рабочим профессиям. Россия присоединилась к движению в 2012 году.