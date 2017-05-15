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Верховный духовный совет Армянской церкви соберется в Москве

Общество
15 мая, 16:31 UTC+3 СВЯТОЙ ЭЧМИАДЗИН /Корр. ТАСС, Тигран Лилоян

В выездном заседании примет участие верховный патриарх, пресвятейший католикос всех армян Гарегин II

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СВЯТОЙ ЭЧМИАДЗИН /Армения/, 15 мая. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Выездное заседание Верховного духовного совета (ВДС) Армянской апостольской церкви пройдет 16-18 мая в Москве. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в первопрестольном Святом Эчмиадзине, духовном центре Армянской церкви. Заседание посвящается 300-летию создания Российской и Ново-Нахичеванской епархии этой христианской церкви.

"По благословению верховного патриарха, пресвятейшего католикоса всех армян Гарегина II и по приглашению предстоятеля Российской и Ново-Нахичеванской епархии архиепископа Езраса Нерсесяна очередное заседание ВДС пройдет 16-18 мая в Москве (Российская Федерация)", - отмечается в сообщении.

Как информировали здесь, верховный патриарх 15 мая отправился в Москву для участия в заседании, на котором будет председательствовать. О повестке дня ничего не объявлено.

Совещательный орган при католикосе всех армян

Верховный духовный совет - совещательный орган при главе Армянской апостольской церкви - католикосе всех армян. Это аналог Синода с той разницей, что наряду с высокопоставленными архиереями в нем состоят и светские лица. Из мирян в составе ВДС - президент Национальной академии наук Армении академик Радик Мартиросян, академик Виулен Акопян, известный российский предприниматель и благотворитель Рубен Варданян, другие видные представители зарубежной армянской диаспоры. Заседания проходят за закрытыми дверями, по завершении работы совета публикуется коммюнике.

Крупнейшая в мире епархия армянской церкви

Российская и Ново-Нахичеванская епархия с центром в Москве по своей численности является крупнейшей в мире епархией армянской церкви, в ее составе - свыше 2 млн верующих. Она окормляет армян почти на всей территории России, а также в Казахстане, Молдавии, Узбекистане, странах Балтии (приходы на Кубани. в Ставрополье, в республиках Северного Кавказа, а также в Абхазии объединены в отдельную епархию Юга России с центром в Краснодаре).

Российскую и Ново-Нахичеванскую епархию возглавляет архиепископ Езрас - младший брат католикоса, он также является патриаршим экзархом при святейшем патриархе Московском и всея Руси. Католикос Гарегин неоднократно заявлял, что, назначив брата во главе этой епархии, он подчеркивает важность, которую придает пастве в России и отношениям с Россией и Русской православной церковью.

Управление епархии находится в Москве, в храмовом комплексе при кафедральном соборе Сурб Пайцаракерпутян (Преображения Господня). Это самый большой храм армянской церкви за пределами Армении. Величественный комплекс освящен в 2013 году и расположен на углу Олимпийского проспекта и Трифоновской улицы российской столицы.

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