Правительство Подмосковья научит блогеров привлекать инвестиции в область

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Министерство инвестиций и инноваций Московской области откроет "Школу блогеров" в рамках своего медиаклуба с 17 мая 2017 года. Об этом говорится в релизе министерства.

Школа будет способствовать привлечению "частных инвестиций в Московскую область, реализации инвестпроектов в различных отраслях промышленности, созданию в медиа благоприятного фона…", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций и инноваций Московской области Дениса Буцаева.

Обозначенная цель будет достигнута за счет создания пула лояльных блогеров, из них будет формироваться "эффективное сообщество в интернете, которое будет продвигать идеи культурного общения и безопасного поведения в сети", сообщили в министерстве.

Формат рассчитан на 7 недель оффлайн и онлайн обучения. Курс должен заинтересовать студентов, выпускников, молодых специалистов, пользователей Facebook, Instagram, "ВКонтакте", считают в министерстве.

Школы блогеров в России начали появляться в 2000-х годах. В настоящее время курсы по мастерству ведения блогов есть во многих региональных университетах, например, в Уфе, во Владикавказе, в Санкт-Петербурге.

Медиаклуб журналистов и пресс-секретарей промышленных, научных и малых предприятий создала пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области в феврале 2017 года. Клуб должен объединить пресс-службы предприятий и бизнеса региона, информационных потоков PR-департаментов муниципалитетов Подмосковья, также он призван формировать лояльность. Клуб уже начал проводить обсуждение профессиональных тем, организовывать обучение и обмен опытом.