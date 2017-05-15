Ростуризм опубликовал информацию о соблюдении норм безопасности в Тунисе и Таиланде

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Ростуризм опубликовал информацию об актуальных требованиях обеспечения безопасности российских туристов в Тунисской Республике и Королевстве Таиланд, в которых напоминается об угрозах в этих странах.

В сообщении на сайте ведомства отмечается, что на прошлой неделе состоялось заседание наблюдательного совета Ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь", на котором была представлена информация об актуальных требованиях обеспечения безопасности российских туристов в этих странах.

"В частности, в Тунисе, который граничит со странами, где активно действует ИГИЛ (ИГ, "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС), туристам следует соблюдать меры личной безопасности, проявлять бдительность и осмотрительность, особенно во время пребывания на популярных курортных территориях - Сус, Хаммамет, Монастир и остров Джерба", - говорится в сообщении. Кроме того, напоминается о необходимости "воздерживаться от неорганизованных, тем более одиночных, поездок на юг Туниса, полностью исключить посещение приграничных районов с Ливией и Алжиром, избегать мест массового скопления людей".

Туроператорам, реализующим туры в Тунис, настоятельно рекомендовано информировать клиентов о потенциальных рисках, с которыми они могут столкнуться во время пребывания в этой стране, говорится в сообщении.

В Таиланде отмечается высокий уровень террористической угрозы в отношении российских граждан со стороны радикальных исламистских группировок, действующих на территории страны, говорится в сообщении Ростуризма. "Предполагается, что террористическое воздействие на россиян может быть оказано при участии завербованного персонала туриндустрии из числа местных жителей, - отмечают в Ростуризме. - Атаки могут быть осуществлены в форме аварийных ситуаций с брендированным туристическим автотранспортом, поджогов, биологического и химического заражения мест размещения и объектов показа с имитацией "естественных" причин этих событий".

Туристическим операторам, работающим в Таиланде, рекомендовано "проводить проверочные мероприятия с наемным обслуживающим персоналом на местах, с осмотрительностью относиться к поступающим от сотрудников предложениям по внесению изменений экскурсионные программы и маршруты следования туристического транспорта". Туристам же следует избегать спонтанных экскурсий и развлекательных поездок по стране, предлагаемых им во время отдыха местными сотрудниками туроператоров, и посещать только изначально запланированные при оформлении тура мероприятия, говорится в сообщении.