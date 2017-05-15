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СПЧ: данные об избиении заключенных в колониях в Карелии не подтверждаются

Общество
15 мая, 18:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

По части заявлений о применении насилия сотрудниками исправительных учреждений продолжаются проверки

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ проинформировала Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) о ходе проверок жалоб осужденных, находящихся в колониях в Карелии, сообщается на сайте СПЧ.

"Представитель надзорного ведомства сообщил, что по части заявлений о применении физического насилия со стороны сотрудников исправительных учреждений до сих пор ведутся проверки, а часть сведений не подтвердилась", - говорится в сообщении.

Как отмечается в документе, прокурор Карелии Карен Габриелян и его первый заместитель Эдуард Гусаков в марте 2017 года лично опросили осужденных, ранее сообщивших о применении к ним пыток. "Жалоб на жестокое или унижающее обращение не поступило", - говорится в заявлении Генпрокуратуры на имя председателя СПЧ Михаила Федотова. Кроме того, медицинский персонал осмотрел одного из осужденных в исправительной колонии № 1 и не выявил у него каких-либо телесных повреждений.

Проверки о применении насилия в колонии в Сегеже пока не завершены. "В рамках указанных проверок следственных органом будет дана правовая оценка действиям сотрудников уголовно-исполнительной системы с принятием процессуальных решений", - говорится в заявлении Генпрокуратуры.

"По требованию прокурора в колонии № 7 был утвержден новый распорядок дня, предусматривающий возможность реализации права на свободу вероисповедания и проведения религиозных обрядов пять раз в сутки. Также по результатам проверок были устранены нарушения материально-бытовых и санитарных условий", - сообщили в СПЧ. Генпрокуратура поручила Габриеляну взять на особый контроль законность и обоснованность принимаемых следственным органом процессуальных решений.

Осенью 2016 года СМИ опубликовали письмо осужденного к лишению свободы по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митингов Ильдара Дадина, содержавшегося в колонии № 7 в Карелии, в котором он заявлял о пытках и издевательствах в колонии в его отношении. Независимые врачи, обследовавшие осужденного, не нашли у него признаков травм, следователи также сообщили, что не обнаружили подтверждений применения к Дадину физического насилия в колонии.

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