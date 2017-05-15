СПЧ: данные об избиении заключенных в колониях в Карелии не подтверждаются

Аномальный холод в Поволжье бьет рекорды и угрожает посевной кампанииВ стране 15 мая, 19:18
"Платон" с момента запуска системы собрал более 25,1 млрд рублейЭкономика и бизнес 15 мая, 19:15
Мутко: футболист "Урала" Павлюченко поступил неэтично, за свои поступки нужно отвечатьСпорт 15 мая, 19:08
Новый премьер-министр Франции Эдуар Филипп. ДосьеБиографии и справки 15 мая, 19:04
Дзагоев провел тренировку в общей группе ЦСКАСпорт 15 мая, 19:03
Диего Марадона заявил, что ему предлагали тренерскую работу в РоссииСпорт 15 мая, 18:55
IAAF пока не ответила на запрос ВФЛА о сроках рассмотрения остальных заявок атлетов РФСпорт 15 мая, 18:49
СМИ: затронувшая 200 тыс. компьютеров по всему миру кибератака может повторитьсяОбщество 15 мая, 18:44
Оргкомитет "Пхенчхан-2018" рассчитывает, что НХЛ отпустит хоккеистов на Игры в Южной КорееСпорт 15 мая, 18:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ проинформировала Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) о ходе проверок жалоб осужденных, находящихся в колониях в Карелии, сообщается на сайте СПЧ.
"Представитель надзорного ведомства сообщил, что по части заявлений о применении физического насилия со стороны сотрудников исправительных учреждений до сих пор ведутся проверки, а часть сведений не подтвердилась", - говорится в сообщении.
Как отмечается в документе, прокурор Карелии Карен Габриелян и его первый заместитель Эдуард Гусаков в марте 2017 года лично опросили осужденных, ранее сообщивших о применении к ним пыток. "Жалоб на жестокое или унижающее обращение не поступило", - говорится в заявлении Генпрокуратуры на имя председателя СПЧ Михаила Федотова. Кроме того, медицинский персонал осмотрел одного из осужденных в исправительной колонии № 1 и не выявил у него каких-либо телесных повреждений.
Проверки о применении насилия в колонии в Сегеже пока не завершены. "В рамках указанных проверок следственных органом будет дана правовая оценка действиям сотрудников уголовно-исполнительной системы с принятием процессуальных решений", - говорится в заявлении Генпрокуратуры.
"По требованию прокурора в колонии № 7 был утвержден новый распорядок дня, предусматривающий возможность реализации права на свободу вероисповедания и проведения религиозных обрядов пять раз в сутки. Также по результатам проверок были устранены нарушения материально-бытовых и санитарных условий", - сообщили в СПЧ. Генпрокуратура поручила Габриеляну взять на особый контроль законность и обоснованность принимаемых следственным органом процессуальных решений.
Осенью 2016 года СМИ опубликовали письмо осужденного к лишению свободы по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митингов Ильдара Дадина, содержавшегося в колонии № 7 в Карелии, в котором он заявлял о пытках и издевательствах в колонии в его отношении. Независимые врачи, обследовавшие осужденного, не нашли у него признаков травм, следователи также сообщили, что не обнаружили подтверждений применения к Дадину физического насилия в колонии.