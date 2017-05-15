СМИ: затронувшая 200 тыс. компьютеров по всему миру кибератака может повториться

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НЬЮ-ЙОРК, 15 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Кибератака с использованием вируса-шифровальщика WannaCry, затронувшая в минувшую пятницу 200 тыс. компьютеров по всему миру, может повториться, поскольку специалисты обнаружили два новых варианта этой программы.
Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на экспертов в области кибербезопасности.
"Следует быть готовым ко второму раунду", - предупредила пользователей Тара Уилер, руководитель департамента разработок компании Symantec, занимающейся вопросами кибербезопасности.
"Всем организациям необходимо обновить свои компьютерные программы, - отметила в свою очередь в интервью Кирсти Кэмпбелл, представитель компании Proofpoint, занимающейся вопросами защиты от хакерских атак. - Те, кто не сделает этого, обнаружат, что их системы будут во все большей степени заражены вариантами вредоносной программы".
В ходе кибератаки, отметила телекомпания, использовалась программа электронного шантажа, когда на экране зараженных компьютеров появлялось требование выплаты солидной суммы в обмен на разблокирование баз данных. Эта шпионская программа, отмечалось в репортаже, была похищена в АНБ США и в 2016 году распространена группой хакеров, выступающей под псевдонимом Shadow Broker.