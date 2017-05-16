Верховный суд РФ: нападение даже с игрушечным пистолетом следует считать разбоем

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Нападение даже с игрушечным пистолетом с целью грабежа следует квалифицировать как разбой. Такое разъяснение дал во вторник пленум Верховного суда РФ, приняв поправки в постановление пленума ВС от 2002 года "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое".

Как пояснила судья-докладчик Ирина Кочина, до сих пор суды трактуют подобные случаи по-разному - и как грабеж, и как разбой.

В связи с этим пленум ВС разъяснил, что "под применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, при разбое следует понимать их умышленное использование лицом как для физического воздействия на потерпевшего, так и для психического воздействия в виде угрозы применения насилия, опасного для жизни или здоровья".

Поэтому такие нападения следует квалифицировать как разбой (ст. 162 УК РФ), "если лицо угрожало заведомо для него негодным или незаряженным оружием либо предметами, имитирующими оружие, например макетом пистолета, декоративным оружием, оружием-игрушкой и т. п., не намереваясь использовать эти предметы для причинения вреда, опасного для жизни или здоровья", пояснил пленум Верховного суда. Главное, что потерпевший воспринимал его как реальное оружие, подчеркнул пленум.

В том же случае, "если потерпевший понимал, что ему угрожают негодным или незаряженным оружием либо предметами, имитирующими оружие, деяние квалифицируется как грабеж", отмечается в разъяснении судьям.