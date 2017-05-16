Спасатели проводят День первой помощи у здания МГУ

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Сотрудники МЧС и факультет психологии МГУ имени М. В. Ломоносова проводят День первой помощи на территории университета, участие в акции могут принять все желающие.

Как отметил замглавы МЧС России Александр Чуприян на круглом столе по вопросам культуры безопасности, который состоялся в здании МГУ, "мы стремимся, чтобы каждый человек мог оказать помощь ближнему, может, даже и себе, поэтому сейчас мы обучаем население, в особенности молодежь, ведь это самая активная часть общества".

По словам ректора МГУ Виктора Садовничего, вопрос обучения людей навыкам оказания первой помощи является моральным и обязательным. "Мы готовы и в дальнейшем проводить такие тренировки и мероприятия. Стоит отметить, что благодаря руководству МЧС нам был определен гранд, в котором было четыре проекта, связанных с информационными системами, а также работы исследовательского характера, направленные на работу спасательного оборудования, к примеру, робота-медсестры", - сказал он.

В течение дня для участников и гостей праздника на семи площадках перед зданием МГУ проходят тематические мероприятия. Опытные специалисты проводят мастер-классы по обучению навыкам оказания первой помощи. Например, присутствующие могут потренироваться в выполнении так называемого приема Геймлиха - извлечения инородного тела из дыхательных путей.

На отдельной площадке будет дан старт флешмобу по оказанию первой помощи, ожидается также, что будет установлен рекорд по самому продолжительному проведению сердечно-легочной реанимации в России. Более 20 команд-победителей примут участие в финале студенческой лиги Всероссийских соревнований по оказанию первой помощи "Человеческий фактор", которые МЧС РФ проводит с 2014 года.

Кроме того, в День первой помощи у главного здания вуза представлена пожарная и специализированная техника, а спасатели МЧС России демонстрируют слаженную работу при ликвидации последствий ДТП.