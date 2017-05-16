Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.05:
$ 56.53
€ 61.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Спасатели проводят День первой помощи у здания МГУ

Общество
16 мая, 11:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Ректор МГУ Виктор Садовничий назвал вопрос обучения людей навыкам оказания первой помощи "моральным и обязательным" и отметил, что в дальнейшем вуз продолжит проводить подобные мероприятия

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Сотрудники МЧС и факультет психологии МГУ имени М. В. Ломоносова проводят День первой помощи на территории университета, участие в акции могут принять все желающие.

Как отметил замглавы МЧС России Александр Чуприян на круглом столе по вопросам культуры безопасности, который состоялся в здании МГУ, "мы стремимся, чтобы каждый человек мог оказать помощь ближнему, может, даже и себе, поэтому сейчас мы обучаем население, в особенности молодежь, ведь это самая активная часть общества".

По словам ректора МГУ Виктора Садовничего, вопрос обучения людей навыкам оказания первой помощи является моральным и обязательным. "Мы готовы и в дальнейшем проводить такие тренировки и мероприятия. Стоит отметить, что благодаря руководству МЧС нам был определен гранд, в котором было четыре проекта, связанных с информационными системами, а также работы исследовательского характера, направленные на работу спасательного оборудования, к примеру, робота-медсестры", - сказал он.

В течение дня для участников и гостей праздника на семи площадках перед зданием МГУ проходят тематические мероприятия. Опытные специалисты проводят мастер-классы по обучению навыкам оказания первой помощи. Например, присутствующие могут потренироваться в выполнении так называемого приема Геймлиха - извлечения инородного тела из дыхательных путей.

На отдельной площадке будет дан старт флешмобу по оказанию первой помощи, ожидается также, что будет установлен рекорд по самому продолжительному проведению сердечно-легочной реанимации в России. Более 20 команд-победителей примут участие в финале студенческой лиги Всероссийских соревнований по оказанию первой помощи "Человеческий фактор", которые МЧС РФ проводит с 2014 года.

Кроме того, в День первой помощи у главного здания вуза представлена пожарная и специализированная техника, а спасатели МЧС России демонстрируют слаженную работу при ликвидации последствий ДТП.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
8
В Палестине впервые прошла акция "Бессмертный полк"
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина заблокировала Яндекс и "ВКонтакте"
2
В Москве объявлено штормовое предупреждение
3
Дерипаска подал на Associated Press в суд Вашингтона за клевету
4
Корабли ВМФ РФ пересекают Босфор под усиленной охраной из-за возможности нападений ИГ
5
Нидерланды направили РФ новый запрос о данных радаров при крушении Boeing в Донбассе
6
США утверждают, что в Сирии создан крематорий в одной из тюрем
7
Порошенко раскритиковал сына, надевшего футболку с надписью "Russia"
Темы дня
Загрузка...
Реклама