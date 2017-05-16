Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.05:
$ 56.26
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минздрав Латвии не поддерживает перевод аннотаций к лекарствам на русский язык

Общество
16 мая, 12:50 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Евгений Антонов

В министерстве здравоохранения страны заявили, что "нет никаких проблем с помощью интернета посмотреть, как применяется любое лекарство"

Поделиться
Материал из 1 страницы

РИГА, 16 мая. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Аннотации к лекарственным препаратам в Латвии не надо переводить на иностранные языки, в том числе русский. Такое мнение выразил во вторник замдиректора Государственного агентства лекарств министерства здравоохранения страны Янис Звейниекс.

"Я не считаю, что перевод инструкции несет в себе какую-то проблему, которую нужно обязательно решить. Многие фармацевты могут качественно объяснить пациенту, как пользоваться лекарством, на русском языке", - заявил он в интервью местной радиостанции Baltkom.

"Английский язык - европейский, в Европейском агентстве лекарственных средств есть инструкции на этом языке. И нет никаких проблем с помощью интернета посмотреть, как применяется любое лекарство", - добавил Звейниекс.

Кроме того, сказал чиновник, для перевода лекарственных аннотаций на русский требуется принять отдельный нормативный акт, поскольку государственным языком в Латвии является латышский.

Накануне Министерство социальных дел Эстонии сообщило, что все продающиеся в этой республике безрецептурные лекарственные препараты (всего 388) отныне снабжены аннотациями не только на государственном эстонском языке, но также на русском и английском. Соответствующее решение правительство страны приняло в прошлом году. На эти цели из бюджета в течение четырех лет будут выделять по €400 тыс.

В Латвии проживают почти 2 млн человек, из которых русскоязычное население составляет около 40%. Единственным государственным языком в Латвии является латышский, а русский считается иностранным.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Латвия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
8
В Палестине впервые прошла акция "Бессмертный полк"
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тимур Бекмамбетов возглавил рейтинг самых успешных российских режиссеров по версии Forbes
2
Украина заблокировала Яндекс и "ВКонтакте"
3
После стрельбы на юге Москвы возбуждено дело о покушении на убийство
4
Исполнительная служба Украины разрешила арест имущества "Газпрома" в стране
5
В Москве объявлено штормовое предупреждение
6
Умерла народная артистка РФ Ирина Карташева
7
Корабли ВМФ РФ пересекают Босфор под усиленной охраной из-за возможности нападений ИГ
Темы дня
Загрузка...
Реклама