Минздрав Латвии не поддерживает перевод аннотаций к лекарствам на русский язык

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РИГА, 16 мая. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Аннотации к лекарственным препаратам в Латвии не надо переводить на иностранные языки, в том числе русский. Такое мнение выразил во вторник замдиректора Государственного агентства лекарств министерства здравоохранения страны Янис Звейниекс.
"Я не считаю, что перевод инструкции несет в себе какую-то проблему, которую нужно обязательно решить. Многие фармацевты могут качественно объяснить пациенту, как пользоваться лекарством, на русском языке", - заявил он в интервью местной радиостанции Baltkom.
"Английский язык - европейский, в Европейском агентстве лекарственных средств есть инструкции на этом языке. И нет никаких проблем с помощью интернета посмотреть, как применяется любое лекарство", - добавил Звейниекс.
Кроме того, сказал чиновник, для перевода лекарственных аннотаций на русский требуется принять отдельный нормативный акт, поскольку государственным языком в Латвии является латышский.
Накануне Министерство социальных дел Эстонии сообщило, что все продающиеся в этой республике безрецептурные лекарственные препараты (всего 388) отныне снабжены аннотациями не только на государственном эстонском языке, но также на русском и английском. Соответствующее решение правительство страны приняло в прошлом году. На эти цели из бюджета в течение четырех лет будут выделять по €400 тыс.
В Латвии проживают почти 2 млн человек, из которых русскоязычное население составляет около 40%. Единственным государственным языком в Латвии является латышский, а русский считается иностранным.