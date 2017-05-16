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Голодец не считает нужным возвращать учебно-производственные комбинаты

Общество
16 мая, 13:01 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 16, мая. /ТАСС

Вице-премьер подчеркнула, что сейчас есть множество современных практик, которые могут помочь ребенку учиться труду

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КРАСНОДАР, 16 мая. /ТАСС/. Возвращать в российские школы практику учебно-производственных комбинатов не нужно. Такое мнение выразила вице-премьер Ольга Голодец на пленарном заседании в рамках финала V Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).

"Этого делать не надо, сейчас очень много современных практик, чтобы помогать ребенку учиться труду", - сказала Голодец, отвечая на вопрос, нужно ли возвращаться учебно-производственные комбинаты.

По ее словам, сегодня у школьников должна быть возможность заниматься дополнительным образованием там, где они учатся. "Мы должны давать возможность детям заниматься робототехникой, дизайном в рамках школ", - подчеркнула Голодец.

Ранее Минобрнауки разместило тендер на разработку проекта, который предполагает возрождение практики межшкольных учебных комбинатов, позволявшую старшеклассникам получать профобразование на базе колледжей и предприятий. Реализация проекта предусматривает разработку и внедрение в субъектах РФ моделей прохождения обучающимися профессиональной подготовки одновременно с получением среднего общего образования.

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