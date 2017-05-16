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Из Мурманска стартовала экспедиция по очистке от мусора Земли Франца-Иосифа

Общество
16 мая, 13:29 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 16, мая. /ТАСС

Экологическая экспедиция, получившая название "Земля Франца- Иосифа - 2017", продолжит работы на острове Греэм-Белл, которые уже проводились ранее в 2013 и 2015 годах

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МУРМАНСК, 16 мая. /ТАСС/. Ледокол "Новороссийск" отправился из Мурманска к Земле Франца-Иосифа в арктическую экологическую экспедицию, целью которой является очистка этого архипелага от ржавых металлических бочек из-под дизельного топлива и другого мусора. Об этом сообщили в морском торговом порту города, где на борт ледокола погрузили спецтехнику, предназначенную для очистки островов.

"На причале №8 Мурманского морского торгового порта произведена погрузка на борт дизель-электрического ледокола "Новороссийск" снегоболотохода "Шерп" и другой спецтехники для работы по очистке арктического архипелага от мусора", - сказали в Мурманском морском торговом порту.

Уточняется, что на палубу ледокола погрузили почти 9 тонн груза общим объемом 71,5 куб. м.

"Новороссийск" доставит на остров Греэм-Белл, один из самых больших и труднодоступных островов архипелага, 28 участников экспедиции и обеспечит ледовую проводку теплохода "Андрей Осипов", вышедшего несколькими днями ранее из Архангельска с грузом и командой экологов.

Они планируют высадиться на ледовый припай (неподвижный лед, прикрепленный к берегу - прим. ТАСС), а затем по льду с помощью техники доставить все необходимое для работы и проживания в условиях Арктики. Экологическая экспедиция, получившая название "Земля Франца- Иосифа - 2017", продолжит работы на острове Греэм-Белл, которые уже проводились ранее в 2013 и 2015 годах.

Мероприятия по очистке Земли Франца-Иосифа от ржавых металлических бочек из-под дизельного топлива и другого мусора начались в 2010 году, после того как архипелаг посетил президент России Владимир Путин и было принято решение о наведении порядка на арктических территориях.

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