Мизулина заявила о ювенальном лобби на всех уровнях власти России

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Альтернативный правительственному доклад о ситуации с изъятием детей из кровных семей в России может быть представлен в начале июня для публичного обсуждения. Об этом сообщила ТАСС член Совета Федерации, председатель комиссии по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ Елена Мизулина.

"Мы бы хотели сначала ознакомиться с правительственным докладом, попытаться получить его, чтобы дополнить. Если он не будет предоставлен, то мы определимся и, я думаю, как минимум в течении первой недели июня выйдем с публичным докладом", - сказала Мизулина.

В ходе пресс-конференции в ТАСС, посвященной результатам независимого мониторинга случаев избыточного вмешательства органов опеки в семьи, Мизулина сообщила, что в 2016 году в РФ из кровных семей были изъяты 3,2 тыс. детей. "За 2016 год 3,2 тыс. таких ситуаций. Я не считаю, что это мало и что это единичные случаи",- сказала сенатор.

По ее мнению, в России существует ювенальное лобби, а сложность внесения поправок в законодательство об ответственности за незаконное изъятие детей заключается в том, что многие механизмы ювенальной юстиции заложены в небольших законных и подзаконных актах.

"К сожалению, в России на всех уровнях власти существует очень слаженное ювенальное лобби. Это было сделано через маленькие поправки в законы, про которые даже не подумаешь, что это имеет отношение к ювеналке", - отметила она.

Кровная семья должна быть в приоритете

По словам Мизулиной, в России ущемляются права кровных родителей в пользу замещающих и приемных семей.

"По данным за 2016 год, из 450 тыс. детей до 18 лет, которые в России являются сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, две трети находятся в замещающих семью институтах. Это прежде всего приемные семьи - 250 тысяч детей, возмездная семья, где родителю или обоим платят заработную плату и засчитывается это в трудовой стаж. А то, что приходится делать кровным многодетным родителям - это не работа, считается, что приемный родитель, который за это деньги получает, лучше защитит ребенка, чем кровный. Это абсурд", - сказала сенатор.

Она напомнила, что последние три года число детей, находящихся без родительской опеки, в России стабильно составляет 57-60 тыс.

"Возьмите цифры: сколько детей в течение 2016 года из приемных семей и из детских домов выбыло, потому что они достигли совершеннолетия, поступили в образовательные учреждения с возможностью проживания, столько же и прибыло. Особенность ювенальной юстиции, которая заключается в том, что она все время должна иметь материал в виде детей без родителей и обеспечивать им замещающие семью институты, прекрасно работает в России", - сказала Мизулина.

По ее мнению, растущий государственный бюджет на сферу социального обслуживания заставляет плодиться различные социальные НКО, которые под видом помощи неблагополучным кровным семьям работают на ювенальную юстицию, получая средства за каждую "услугу" по выявлению неблагополучия.

Мониторинг "Иван Чая"

По данным исследования Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей "Иван Чай", которое войдет в альтернативный доклад как его составная часть, права родителей при изъятии детей нарушаются в 90-95% случаев. В частности, органы опеки зачастую не выдают акт осмотра жилого помещения на руки родителям, не говорят, в какие сроки можно обжаловать их решение, вынуждают писать добровольное согласие на помещение ребенка в детдома в 30% случаев, не сообщают, куда увозят детей в 90% случаев, не позволяют видеться в приютах и больницах - в 100%, а в 30% случаев требуют сдачи анализов, чтобы допустить к ребенку.

"Мы занимаемся системно защитой прав семей, пострадавших от ювенальной юстиции, то есть от неправомерного вмешательства в семью с применением избыточным мер, с нарушением закона. На сегодняшний день мы создали для внутреннего пользования базу, в ней 88 случаев изъятия детей, география их весьма разнообразна", - рассказала глава Центра "Иван Чай" Элина Жгутова на пресс-конференции в ТАСС.

По ее словам, "детей изымали без желания родителей и детей, то есть это была драма".

Ранее итоги мониторингов в этой сфере уже представили три другие общественные организации. Все четыре исследования лягут в основу общего альтернативного доклада президенту РФ о ситуации с изъятием детей из кровных семей в России, подтвердила Мизулина.