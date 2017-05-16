ВШЭ: российские студенты не доверяют политикам, чиновникам и журналистам

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Депутаты Госдумы, местных органов власти, мэры, губернаторы, журналисты и полицейские вошли в список профессий, которым студенты не доверяют. Об этом свидетельствуют результаты общероссийского исследования Лаборатории политических исследований НИУ ВШЭ "Ценностные ориентации российского студенчества", представленные на пресс-конференции в ТАСС.

"Большинству наших респондентов хотелось бы, чтобы уровень культуры и образования людей, находящихся у власти, был значительно лучше, чем сейчас, и чем у рядовых граждан. И позитивный сигнал: российские студенты считают, что к власти надо относиться с уважением, но без страха", - подчеркнула заведующая Лабораторией политических исследований НИУ ВШЭ Валерия Касамара.

В список профессий, представителям которых студенты не доверяют, также вошли владельцы и руководители российских частных компаний и руководители госкомпаний.

Наибольшее доверие российские студенты испытывают к ученым, преподавателям вузов, школьным учителям, военным, врачам, работникам спецслужб, адвокатам, судьям, руководителям иностранных компаний в России и священникам.

"Это традиционно те люди, к которым доверие всегда выше, чем к представителям других профессий", - отметила Касамара.

Опрос проводился с 19 февраля по 27 марта 2017 года. В исследовании принимали участие более 6 тысяч студентов очных отделений из 109 российских вузов.