Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.05:
$ 56.26
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВШЭ: российские студенты не доверяют политикам, чиновникам и журналистам

Общество
16 мая, 14:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Исследование ВШЭ также показало, что студенты считают необходимым относиться к власти с уважением, но без страха

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Депутаты Госдумы, местных органов власти, мэры, губернаторы, журналисты и полицейские вошли в список профессий, которым студенты не доверяют. Об этом свидетельствуют результаты общероссийского исследования Лаборатории политических исследований НИУ ВШЭ "Ценностные ориентации российского студенчества", представленные на пресс-конференции в ТАСС.

"Большинству наших респондентов хотелось бы, чтобы уровень культуры и образования людей, находящихся у власти, был значительно лучше, чем сейчас, и чем у рядовых граждан. И позитивный сигнал: российские студенты считают, что к власти надо относиться с уважением, но без страха", - подчеркнула заведующая Лабораторией политических исследований НИУ ВШЭ Валерия Касамара.

В список профессий, представителям которых студенты не доверяют, также вошли владельцы и руководители российских частных компаний и руководители госкомпаний.

Наибольшее доверие российские студенты испытывают к ученым, преподавателям вузов, школьным учителям, военным, врачам, работникам спецслужб, адвокатам, судьям, руководителям иностранных компаний в России и священникам.

"Это традиционно те люди, к которым доверие всегда выше, чем к представителям других профессий", - отметила Касамара.

Опрос проводился с 19 февраля по 27 марта 2017 года. В исследовании принимали участие более 6 тысяч студентов очных отделений из 109 российских вузов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
8
В Палестине впервые прошла акция "Бессмертный полк"
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тимур Бекмамбетов возглавил рейтинг самых успешных российских режиссеров по версии Forbes
2
При взрыве газа в жилом доме в Волгограде погибли два человека
3
Кремль напомнил о принципе взаимности в вопросе контрмер на новые санкции Киева
4
Трамп заявил, что поделился с Россией данными по борьбе с терроризмом
5
Кремль не намерен отвечать на вопрос Познера к Путину по приговору Соколовскому
6
Украина разрешила арест имущества "Газпрома"
7
Украина заблокировала Яндекс и "ВКонтакте"
Темы дня
Загрузка...
Реклама