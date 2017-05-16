Верховный суд РФ выступает против быстрого уничтожения вещдоков

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Верховный суд России выступает против быстрого уничтожения или продажи вещественных доказательств (в том числе изъятых товаров) по уголовным делам. Эта позиция высказана в разработанном пленумом ВС постановлении с рекомендациями судьям.

Как пояснила судья-докладчик Ирина Кочина, такая позиция вызвана необходимостью гарантировать исправление возможной ошибки.

Реализация, утилизация или уничтожение вещественных доказательств - одно из следственных действий, возможных лишь с разрешения суда. Такие решения могут быть обжалованы в апелляционном порядке, само обжалование не приостанавливает исполнение постановления судьи, "поскольку удовлетворение ходатайства, касающегося реализации, утилизации или уничтожения имущества, связано с принудительным прекращением права собственности на это имущество", постановление судьи подлежит исполнению после вступления его в законную силу.

УПК предполагает возможность продажи или уничтожения вещдоков, если они не могут храниться при уголовном деле (в том числе большие партии товаров) и их хранение влечет большие издержки или требует специальных условий, соизмеримых с их стоимостью.

Проверки абонентов

Судья Ирина Кочина отметила, что Верховный суд впервые разработал рекомендации по следственным действиям, возможным лишь с разрешения суда. До 2004 года предусмотренные статьей 165 УПК действия (осмотр жилья, обыск в жилом помещении, осмотр корреспонденции, наложение ареста на имущество, контроль телефонных переговоров, информация о соединениях абонентов и др.) совершались с санкции прокуроров. "В 2016 году судами рассмотрено 1,3 млн таких ходатайств от следователей и дознавателей, в течение последних лет их количество не снижается. По различным видам следственных действий они удовлетворяются судами на 87-97%", - отметила она.

Соединения абонентов в районе совершения тяжкого преступления или теракта подчас "является единственным первоначальным доказательством", заметила судья. В связи с этим пленум пояснил, что "суд вправе удовлетворить ходатайство о получении информации о соединениях между абонентами либо о соединениях в отношении абонентов, когда точно определить их в данный момент расследования не представляется возможным". Например, о получении у операторов информации о соединениях всех абонентских номеров, находившихся в определенный день в конкретный период времени в непосредственной близости к месту происшествия.

Судьей по ходатайству следствия "может быть дано разрешение на получение сведений о дате, времени, продолжительности соединений между абонентами или абонентскими устройствами, номерах абонентов, других данных, позволяющих идентифицировать абонентов, а также сведений о номерах и месте расположения приемопередающих базовых станций".

Не всегда нужен суд

Для выемки медицинских документов, содержащих врачебную тайну (сведения об обращении гражданина за медицинской, в том числе психиатрической, помощью, о состоянии его здоровья и диагнозе), требуется разрешение суда. Но закон позволяет получать отдельные сведения без судебного решения по запросу следователя, хотя при этом не могут быть истребованы подлинники или копии медицинских документов.

Выемка документов с информацией о счетах и вкладах в банках требует судебного решения. Но закон "О банках" позволяет банкам и без решения суда выдать следователям справку по операциям, счетам и вкладам физических лиц.

Для осмотра жилища требуется разрешение суда, если хотя бы один из проживающих в нем возражает против осмотра. Но отсутствие согласия собственника жилья, не проживающего в нем, не является основанием для обращения в суд.

Вызов по СМС

Пленум напомнил, что УПК отводит судам на рассмотрение таких ходатайств 24 часа. Поэтому пленум рекомендовал судьям для уведомления о предстоящем судебном заседании следователя, дознавателя, прокурора и иных лиц "использовать имеющиеся средства ускоренной связи: телефонограмму, СМС-сообщение, факсимильную связь и другие, обеспечивающие сохранение охраняемой федеральным законом тайны".

Без решения суда

Пленум ВС также перечислил случаи, когда следственные действия могут проводиться без разрешения суда. "К исключительным случаям, при которых производство следственного действия не могло быть отложено, относятся, например, ситуации, когда необходимо реализовать меры по предотвращению или пресечению преступления; когда промедление с их производством позволит подозреваемому скрыться; когда возникает реальная угроза уничтожения или сокрытия искомых объектов; когда имеются достаточные основания полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором производятся какие-либо следственные действия, скрывает при себе предметы или документы, могущие иметь значение для уголовного дела", - отметил пленум.

Но в этом случае следователи должны в течение трех дней уведомить суд. При несоблюдении этого срока судья вправе вынести частное определение о нарушении закона.