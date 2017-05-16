Власти: охранную зону парка "Русская Арктика" нужно оформлять с учетом интересов рыбаков

АРХАНГЕЛЬСК, 16 мая. /ТАСС/. Приоритетом при формировании охранной зоны национального парка "Русская Арктика" должны стать интересы рыбаков. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации по итогам совещания в министерстве АПК и торговли Архангельской области,

"При закреплении географических координат нацпарка "Русская Арктика" интересы местных рыбаков должны быть учтены в первую очередь, поскольку добыча рыбы - это их основная деятельность", - цитирует пресс-служба министра АПК и торговли региона Ирину Бажанову.

В предполагаемых границах охранной зоны рыбодобывающие предприятия региона традиционно ведут промысел сайки.

Как рассказал ТАСС и.о. директора национального парка "Русская Арктика" Александр Кирилов, создание охранной зоны не означает автоматического запрета на промысел. "Охранная зона не запрещает природопользование, она включает некоторые регулирующие моменты. Они смогут ловить сайку", - сказал Кирилов.

На территории острова Северного архипелага Новая Земля и прилегающей акватории в границах двенадцатимильной зоны планируется создание охранной зоны национального парка "Русская Арктика". Общая площадь проектируемой охранной зоны составляет 1 046 234.3 га.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца- Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.