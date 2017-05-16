Москалькова обеспокоена масштабами нелегальной миграции в РФ

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что ситуация с нелегальной миграцией в России вызывает серьезную озабоченность, поскольку влияет на социальную напряженность в обществе и в то же время негативно сказывается на соблюдении прав самих мигрантов. Об этом говорится в ежегодном докладе уполномоченного по правам человека, который публикует "Российская газета".

"Серьезное напряжение создает так называемая нелегальная трудовая миграция. Несмотря на большую работу, проведенную законодательными и правоприменительными органами государственной власти, в том числе миграционными подразделениями МВД России, по экспертным оценкам, в Российской Федерации находится от 8 до 10 млн нелегальных мигрантов, что не может не порождать, с одной стороны, социальную напряженность среди российского населения, а с другой, - нарушения прав самих мигрантов", - говорится в документе.

Кроме того, Москалькова обеспокоена тем, что "в Российской Федерации постоянно более 90 суток находятся 3,4 млн человек, не оформивших документы, предоставляющие им право на пребывание в нашей стране, из которых 81,4% - граждане государств - участников СНГ".

Омбудсмен также отмечает, что в 2016 году ситуация в ряде центров временного содержания иностранных граждан МВД России (ЦВСИГ) оставалась неблагополучной.

Еще одной проблемой, на которую обращает внимание Москалькова, является судьба бывших граждан СССР, отбывавших наказание на территории Российской Федерации за уголовные преступления. "В своих обращениях заявители сообщают, что до осуждения они проживали в Российской Федерации в течение длительного времени, утратили в государствах своего прежнего пребывания жилье, возможность трудоустройства, социальные и родственные связи. Помимо этого, полномочные органы этих государств не подтверждают принадлежность этих лиц к соответствующему гражданству или наличие у них права на постоянное проживание, что делает невозможным их выдворение, депортацию или реадмиссию", - отмечается в докладе омбудсмена.

"Не имея законных оснований для легализации на территории Российской Федерации, указанные лица лишены фундаментальных прав человека, в частности на труд, на социальное обеспечение и медицинскую помощь", - указывает Москалькова. По ее словам, "действующее федеральное законодательство не регулирует правоотношения в названной сфере".