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Московские школьники готовятся установить рекорд Гиннесса по сбору мозаики

Общество
16 мая, 18:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Школьники соберут мозаичный портрет Ломоносова из более чем 332 тысяч деталей

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Московские школьники готовятся установить мировой рекорд, собрав портрет Михаила Ломоносова из более чем 330 тысяч деталей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ломоносовской школы.

"Школьники соберут мозаичный портрет Михаила Ломоносова в загородной Ломоносовской школе №5 на Рублевке. Арт-объект претендует на попадание в Книгу Рекордов Гиннесса как "самая большая текстовая мозаика". Регистрация рекорда запланирована на 20 мая", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что мозаичный портрет Ломоносова школьники соберут на площади не менее 305 кв. метров. Изображение будет состоять из более чем 332 тысяч мозаичных элементов, которые составят сложный портретный образ Ломоносова с надписью "Lomonosov-305". Композиция также будет изображать 15 символов из каждой предметной области, в которых трудился русский гений.

"Получить титул "Самая большая текстовая мозаика" (the "Largest Text Collage") коллективный проект школьников и педагогов "Lomonosov-305" сможет после регистрации рекорда судьей Книги Рекордов Гиннесса. На фиксацию рекорда из Лондона приедет официальный судья Книги Рекордов Гиннесса Лусия Синегаглиеси, которая в сопровождении кадастрового инженера, ответственного за замер объекта, и независимых экспертов проведет процедуру регистрации нового мирового рекорда", - заключили в пресс-службе школы.

Сеть частных Ломоносовских школ включает пять частных школ и один детский сад. Школа основана в 1993 году. В 2011 году Ломоносовская школа, по итогам рейтинга департамента образования города Москвы, стала лучшей частной школой столицы.

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