ВС РФ впервые издал разъяснения по спорам о суррогатных матерях и отцах-донорах

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Пленум Верховного суда России впервые принял постановление с разъяснениями по спорам, связанным с суррогатными родителями.

Высшая судебная инстанция защитила права родителей, заключивших договор с суррогатной матерью на вынашивание ребенка. Пленум ВС напомнил, что хотя такие супруги могут быть записаны родителями ребенка только с согласия суррогатной матери, "судам следует иметь в виду, что в случае, если суррогатная мать отказалась дать согласие на запись родителями указанных выше лиц, данное обстоятельство не может служить безусловным основанием для отказа в удовлетворении иска этих лиц о признании их родителями ребенка и передаче им ребенка на воспитание". Для правильного рассмотрения дела суду следует проверить, заключался ли договор о суррогатном материнстве и каковы его условия, являются ли истцы генетическими родителями ребенка, почему суррогатная мать не дала согласия на запись истцов в качестве родителей - и разрешить спор в интересах ребенка. Это же ВС отнес и к случаям, когда договор с суррогатной матерью заключен одинокой женщиной.

Отказ от суррогатного ребенка

Также пленум признал, что в некоторых случаях супруг, признанный отцом после искусственного оплодотворения или имплантации эмбриона, может оспорить отцовство. "Судам следует иметь в виду, что супруг, давший согласие в письменной форме на применение метода искусственного оплодотворения или на имплантацию эмбриона, не вправе при оспаривании отцовства ссылаться на эти обстоятельства", - отметил пленум.

Но это не запрещает супругу оспорить запись об отцовстве по иным основаниям. Для правильного разрешения такого иска, отметил пленум, судье следует проверить - действительно ли ребенок родился благодаря методу искусственного оплодотворения или имплантации эмбриона, добровольно и осознанно записанный отцом дал согласие на это, на какой срок было дано такое согласие и не было ли оно отозвано, не истек ли срок на момент проведения искусственного оплодотворения или имплантации эмбриона, давал ли истец согласие на использование донорского биологического материала.

Биологический донор не может считаться отцом

Верховный суд России напомнил, что рождение ребенка с использованием супругами или одинокой женщиной генетического материала от донора не влечет установления родительских прав и обязанностей между донором и ребенком. На это не влияет и то, был ли донор известен родителям или являлся анонимным, и сам донор не вправе ссылаться на то, что является фактическим родителем ребенка. И наоборот, по тем же основаниям к нему не могут предъявить требования о признании его отцом.

Неродного отца нельзя сразу лишить прав

Пленум также защитил права тех, кто, не являясь биологическим родителем, стал отцом ребенку. Если суд установит, что лицо, записанное отцом, не является его биологическим родителем, то вправе удовлетворить иск об оспаривании отцовства и аннулировании записи о нем в акте о рождении ребенка.

Но "если одновременно с иском об оспаривании отцовства матерью ребенка либо опекуном не заявлено требования об установлении отцовства в отношении биологического отца ребенка, либо такое требование не предъявлено биологическим отцом, а лицо, записанное в качестве отца ребенка, возражает против удовлетворения иска, то в исключительных случаях, в целях наилучшего обеспечения интересов ребенка, а также с учетом конкретных обстоятельств (длительных семейных отношений между ребенком и лицом, записанным в качестве отца, устойчивой привязанности ребенка, намерения продолжать воспитывать ребенка и заботиться о нем как о своем собственном) суд может отказать в удовлетворении иска об оспаривании отцовства", - отметил пленум.

Иск об отказе от отцовства не может быть удовлетворен в случае согласия со стороны матери или опекуна ребенка, поскольку речь идет и о правах несовершеннолетнего. Пленум также отметил, что "судам следует иметь в виду, что утверждение судом мирового соглашения по указанным делам является недопустимым".