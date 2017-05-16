В Совете Европы обеспокоены ростом дискриминации и насилия в отношении ЛГБТ-сообществ

ПАРИЖ, 16 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Совет Европы выразил обеспокоенность в связи с ростом дискриминации и насилия в отношении ЛГБТ-сообществ. Об этом говорится в заявлении, распространенном Советом Европы.

В нем отмечается, что "дискриминация и насилие в отношении ЛГБТ являются наихудшим видом популизма". "Это опасно для демократии, правительства должны сделать все возможное, чтобы остановить это", - подчеркивается в заявлении.

"Особенно беспокоят недавние заявления о массовых преследованиях ЛГБТ в Чеченской Республике", - говорится в сообщении.

"Новая газета" 1 апреля опубликовала статью "Убийство чести", в которой говорилось о задержаниях и возможных убийствах жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации. Издание ссылалось на анонимные источники в правоохранительных органах, а также на пострадавших, имена которых не раскрывались.

20 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что утверждения о преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне не находят подтверждения. В тот же день уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предположила, что доносы относительно преследования в Чечне лиц нетрадиционной сексуальной ориентации могут быть провокацией. Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что проанализировал публикацию и не нашел даже косвенных подтверждений изложенной информации.