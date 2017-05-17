"Известия": число жалоб на коллекторов в ФССП продолжает расти

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Число жалоб граждан, недовольных деятельностью коллекторов, в начале апреля 2017 г. превысило 3 тыс., при этом только 40 обращений признаны обоснованными. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
"Основные нарушения законодательства - превышение количества телефонных звонков, текстовых и иных сообщений должнику; при взаимодействии с должником не называют данные кредитора; юридическое лицо не является кредитной организацией или коллекторское агентство не включено в государственный реестр", - объяснили изданию причины роста обращений.
По данным ФССП, в I квартале 2017 года было направлено 37 протоколов об административных нарушениях. Административное наказание в виде штрафа получили девять юридических лиц, которые включены в госреестр.
С 1 января 2017 года коллекторские агентства в России начали работать по новым правилам. Вести такую деятельность могут только компании, включенные в госреестр, который начала вести Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России.
За самовольное ведение коллекторской деятельности установлены штрафы. Для физических лиц штраф составит от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 200 тыс. до 2 млн рублей.