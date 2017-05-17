Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.05:
$ 56.26
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Известия": число жалоб на коллекторов в ФССП продолжает расти

Общество
17 мая, 2:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Количество жалоб в начале апреля этого года превысило три тысячи, при этом только 40 обращений признаны обоснованными

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Число жалоб граждан, недовольных деятельностью коллекторов, в начале апреля 2017 г. превысило 3 тыс., при этом только 40 обращений признаны обоснованными. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Смотрите также

Чувство долга: где узнать о задолженности и как снять взыскание

"Основные нарушения законодательства - превышение количества телефонных звонков, текстовых и иных сообщений должнику; при взаимодействии с должником не называют данные кредитора; юридическое лицо не является кредитной организацией или коллекторское агентство не включено в государственный реестр", - объяснили изданию причины роста обращений.

По данным ФССП, в I квартале 2017 года было направлено 37 протоколов об административных нарушениях. Административное наказание в виде штрафа получили девять юридических лиц, которые включены в госреестр.

С 1 января 2017 года коллекторские агентства в России начали работать по новым правилам. Вести такую деятельность могут только компании, включенные в госреестр, который начала вести Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России.

За самовольное ведение коллекторской деятельности установлены штрафы. Для физических лиц штраф составит от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 200 тыс. до 2 млн рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
8
В Палестине впервые прошла акция "Бессмертный полк"
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В России стартовали продажи Nokia 3310
2
Литва стала самой пьющей страной мира по версии ВОЗ
3
Президентское право: что Трамп мог рассказать Лаврову и было ли это законно
4
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
5
Сборная России сыграет с командой Чехии в 1/4 финала ЧМ по хоккею
6
В США умер киноактер Олег Видов
7
Интернет-ассоциация Украины: полная блокировка российских сайтов обойдется в $1 млрд
Темы дня
Загрузка...
Реклама