Хуснуллин: качество новостроек по программе реновации в Москве проконтролирует спецотдел

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Контролем качества домов, построенных по программе реновации, займется специальное подразделение Мосгорстройнадзора, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в эфире программы "Деловое утро" на НТВ.

"Мы будем очень серьезно следить за качеством. Сейчас мы создаем специальное подразделение в системе Мосгорстройнадзора; мэром принято решение о том, что мы сделаем специальные лаборатории, докупим новое оборудование и будем внимательнейшим образом следить, чтобы жилье было качественным. Если будут какие-то нарушения, конечно, мы будем наказывать застройщика, будем требовать выполнения всех недоделок, которые теоретически могут появиться", - сказал он.

Заместитель мэра отметил, что "жилье будет значительно более комфортным, чем сегодня".

Очередники получат жилье раньше срока

Очередники, чьи дома попадают в программу реновации жилищного фонда Москвы, получат квартиры раньше срока, сообщил также Хуснуллин.

"Очень важный вопрос по очередникам... Если в сносимых домах есть очередники, они не будут дожидаться очереди: они вне очереди получат квартиры по тем социальным нормативам, которые им положены", - сказал он.

По оценкам заместителя мэра, несколько тысяч человек смогут быстрее улучшить свои жилищные условия.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Примерно к июлю будет определен список домов, подпадающих под снос, тогда и станут понятны объемы реновации.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда. 20 апреля документ был принят в первом чтении.