Хуснуллин: качество новостроек по программе реновации в Москве проконтролирует спецотдел

Совбез: ситуация в РФ стабильна, несмотря на попытки НПО "раскачать" ееПолитика 17 мая, 9:08
В аэропортах Москвы отменены почти 20 рейсовПроисшествия 17 мая, 8:54
"Ведомости": сборы от "Платона" за прошлый месяц выросли пропорционально увеличению тарифаЭкономика и бизнес 17 мая, 8:45
Столы для настольного футбола появятся в московском метро в преддверии Кубка конфедерацийСпорт 17 мая, 7:57
"Голден Стэйт" разгромил "Сан-Антонио" и удвоил преимущество в серии плей-офф НБАСпорт 17 мая, 6:40
Долги по коммунальным платежам в регионах Сибири с начала года выросли на 20%Сибирь 17 мая, 6:32
Bloomberg: Apple планирует выпустить в июне три новые модели ноутбуковЭкономика и бизнес 17 мая, 6:22
Местами небольшой дождь и до 13 градусов тепла ожидаются в Московском регионеМосква 17 мая, 6:19
"Нэшвилл" обыграл "Анахайм" и вышел вперед в серии полуфинала плей-офф НХЛСпорт 17 мая, 5:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Контролем качества домов, построенных по программе реновации, займется специальное подразделение Мосгорстройнадзора, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в эфире программы "Деловое утро" на НТВ.
"Мы будем очень серьезно следить за качеством. Сейчас мы создаем специальное подразделение в системе Мосгорстройнадзора; мэром принято решение о том, что мы сделаем специальные лаборатории, докупим новое оборудование и будем внимательнейшим образом следить, чтобы жилье было качественным. Если будут какие-то нарушения, конечно, мы будем наказывать застройщика, будем требовать выполнения всех недоделок, которые теоретически могут появиться", - сказал он.
Заместитель мэра отметил, что "жилье будет значительно более комфортным, чем сегодня".
Очередники, чьи дома попадают в программу реновации жилищного фонда Москвы, получат квартиры раньше срока, сообщил также Хуснуллин.
"Очень важный вопрос по очередникам... Если в сносимых домах есть очередники, они не будут дожидаться очереди: они вне очереди получат квартиры по тем социальным нормативам, которые им положены", - сказал он.
По оценкам заместителя мэра, несколько тысяч человек смогут быстрее улучшить свои жилищные условия.
В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Примерно к июлю будет определен список домов, подпадающих под снос, тогда и станут понятны объемы реновации.
На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет".
Жители Москвы, чьи дома войдут в список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда. 20 апреля документ был принят в первом чтении.