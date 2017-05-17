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За последние сутки в Москве выпала почти треть месячной нормы осадков

Общество
17 мая, 9:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

По данным синоптиков, в ближайшие дни погода в столице начнет налаживаться, а к субботе воздух прогреется до плюс 25 градусов

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Почти 30% майской нормы осадков выпало в Москве за последние сутки, сообщили в Гидрометцентре РФ.

"Главная метеостанция столицы - ВДНХ - зафиксировала за последние 24 часа 15 мм осадков, что составляет почти треть месячной нормы, которая для мая равна 51 мм",- уточнил представитель метеослужбы.

По данным синоптиков, в ближайшие дни погода в Москве начнет налаживаться - дожди возможны небольшие и лишь местами, а воздух к субботе прогреется до плюс 25 градусов.

С начала месяца в столице выпало уже 68 мм осадков, или 133% месячной нормы.

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