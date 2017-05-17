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Грузопассажирский паром впервые начнет курсировать между Россией и КНДР

Общество
17 мая, 10:58 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров

Паром Mangyongbong-92, вмещающий до 200 пассажиров и около 1,5 тыс. т грузов, на первом этапе будет курсировать между Раджином и Владивостоком четыре раза в месяц

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ПХЕНЬЯН, 17 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Россия и КНДР впервые открывают грузопассажирское паромное сообщение. Об этом сообщил ТАСС генеральный консул Российской Федерации в городе Чондин Юрий Бочкарев. В настоящее дипломат находится в Раджине - главном порту специальной торгово-экономической зоны (СЭЗ) Расон, откуда после торжественной церемонии северокорейское судно Mangyongbong-92 отправится во Владивосток с небольшой группой китайских туристов на борту.

По соглашению с КНДР оператором нового регулярного маршрута в ближайшие годы будет российская компания "ИнвестСтройТрест", которая намерена взаимодействовать с туристическими компаниями РФ, КНР и КНДР. Переход судна до Владивостока займет около девяти часов.

По данным генконсула, паром Mangyongbong-92, вмещающий до 200 пассажиров и около 1,5 тыс. т грузов, на первом этапе будет курсировать между Раджином и Владивостоком четыре раза в месяц. Бочкарев считает, что реализация этого проекта "будет содействовать развитию регионального туризма и торговых связей между Россией и КНДР".

Специальная торгово-экономическая зона Расон (сокращение от Раджин-Сонбон) расположена на северо-востоке КНДР и граничит с китайской провинцией Цзилинь, а также с российским Приморским краем.

В 1990-е годы после создания СЭЗ Пхеньян развернул широкую деятельность по привлечению туда иностранных компаний. Одновременно ведется активная работа по модернизации инфраструктуры этого региона.

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