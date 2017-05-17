Ямал представит арктические турмаршруты на ЭКСПО в Китае

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) представит туристические возможности региона, в том числе арктические маршруты, на IV Российско-Китайском ЭКСПО, сообщили в пресс-службе правительства региона. Выставка пройдет в июне 2017 года в китайском Харбине.

"От Ямала сформирована делегация в Харбин, которая будет включать представителей органов власти и бизнеса. Экспозиция ЯНАО будет включать продукцию ведущих предприятий АПК региона, а также информацию о туристических продуктах округа", - сказали в пресс-службе.

По данным властей ЯНАО, будут представлены арктические турмаршруты, самый экзотический из которых - этнографическое путешествие. "У нас есть договоренности с 13 национальными общинами, проживающими на территории ЯНАО. Эти семьи хантов и ненцев ведут традиционный образ жизни, у них многотысячные стада оленей. К ним приезжают пожить туристы и проводят вдали от цивилизации от одного дня до недели", - рассказала ТАСС замдиректора государственного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа "Ямалтур" Ирина Плотникова.

На сегодняшний день на территории Ямала действуют 36 маршрутов, разработанных аккредитованными туроператорами, среди них "Охота за северным сиянием", путешествие к "крайней восточной точке Европы" и другие.

В рамках ЭКСПО в Харбине также будет работать презентационная площадка инвестиционных проектов "Евразийский мост", которую организует полномочное представительство президента РФ в Уральском федеральном округе. "В рамках деловой программы на презентационной площадке будет представлен проект по глубокой переработке продукции оленеводства", - уточнили в пресс-службе.

В прошлом году Российско-Китайское ЭКСПО проходило в Екатеринбурге, тогда, по данным генконсульства КНР в Екатеринбурге, на выставку приехали более 2,3 тыс. китайских бизнесменов из 16 провинций. В рамках работы форума было подписано 28 соглашений на общую сумму 53 млрд рублей. В этом году в ЭКСПО впервые примут участие Курганская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.