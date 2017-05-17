Москалькова планирует лично принимать обращения из регионов с помощью видеосвязи

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова планирует проводить приемы для жителей регионов России при помощи видеосвязи.
"Очень важно, чтобы люди были накоротке с уполномоченным по правам человека. Я планирую проводить видеоприемы с разными уголками нашей страны", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Москальковой, в настоящий момент в офисах уполномоченных по правам человека в российских регионах прорабатывается техническая возможность проведения таких приемов.
"Бумага бывает сложна для человека с точки зрения описания проблемы, а прямой контакт дает человеку больше возможностей рассчитывать на помощь", - заключила омбудсмен.