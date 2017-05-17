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Новый директор музея "Исаакиевский собор" будет назначен до 1 июня

Общество
17 мая, 13:23 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 17, мая. /ТАСС

Директором будет назначен один из четырех действующих замов Николая Бурова

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Новый директор музея "Исаакиевский собор" вместо Николая Бурова, у которого истекает срок контракта, будет назначен до 1 июня, сообщил журналистам глава петербургского комитета по культуре Константин Сухенко.

"До 1 июня директором (музея - прим. ТАСС) Исаакиевского собора будет назначен один из четырех действующих замов Бурова", - сказал Сухенко, отвечая на вопрос ТАСС.

Он не исключил, что первое время новый глава музея может оставаться в статусе исполняющего обязанности.

Ранее Сухенко сообщал, что решение о новом директоре музея не принято, вопрос обсуждается. Он утверждал, что решение будет принимать губернатор.

Николай Буров, у которого в начале июня заканчивается контракт, заявил о желании уйти с поста директора музея с 1 июня. На фоне этого заявления в Петербурге усилились разговоры о возможном объединении музея "Исаакиевский собор" и Музея истории города.

Споры вокруг памятника

Правительство Санкт-Петербурга объявило, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". Но официальный документ от РПЦ в Смольный так и не поступил.

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. До революции 1917 года собор также не был собственностью церкви и находился в ведении МВД из-за больших расходов на содержание.

Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно.

В 2016 году, по данным музея, проводившиеся в соборе службы, включая большое Рождественское богослужение и панихиды по жертвам катастрофы авиалайнера A-321 на Синайском полуострове, посетили около 18 тыс. человек. За это же время в ГМЗ "Исаакиевский собор" побывали около 3,9 млн туристов.

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